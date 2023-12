Járda kialakításának munkálatai kezdődtek meg a Tégláskert és az Epreskert városrészek között a Dobogó utcán A részletekről sajtótájékoztatón számolt be Piros Zoltán, a terület önkormányzati képviselője szerdán, s szó esett a Tégláskert utca Vadász és Csordás utcák közötti szakasza nagyfelületű útjavításának befejezéséről is

– közölte a debreceni polgármesteri hivatal.

Amint azt a képviselő elmondta, a Tégláskertben mindig történik valami – folyamatos fejlesztés alatt állnak a tégláskerti utcák, járdák. Nemrégiben készült el a Tégláskert utca Csordás és Vadász utcák közötti szakaszának nagyfelületű útjavítása, amit a város önkormányzata 40 millió forintos saját forrásból valósított meg.

Piros Zoltán önkormányzati képviselő

Forrás: polgármesteri hivatal

Most pedig a Dobogó utca mentén, a Kanális utca és az Epreskert utca közötti szakaszon indult el egy összességében 850 méter hosszú, 1,5 méter széles, térkőburkolatos járda építése. Ebből az önkormányzat beruházásában 630 méternyi szakasz épül meg mintegy bruttó 42 millió forintos költséggel, míg a fennmaradó 220 méteres szakaszt egy, a jövőben a Dobogó utca mentén épülő lakópark beruházója valósít meg.

Buszmegállókat is építenek

A járda biztonságos gyalogoskapcsolatot teremt majd a Tégláskert és az Epreskert városrészek között, az utóbbiban található bevásárlóhelyeket is könnyebben elérhetővé téve a tégláskertiek számára.

Ezen túlmenően – az önkormányzati járdaberuházás részeként – a Dobogó utca és a Mandolás utca csomópontjában lévő körforgalom keleti ágán (a Mikepércsi út irányában) egy autóbuszmegálló-peronpárt is kialakítanak. Ezeket a megállóhelyeket a DKV Zrt. által üzemeltetett Airport 1-es és 2-es számú autóbuszok fogják használni a jövőben, így ezeket a járatokat a Tégláskertben élők is igénybe vehetik majd. Mindezek a fejlesztések javítják az itt élők mindennapi életminőségét, komfortérzetét.

Forrás: polgármesteri hivatal

Piros Zoltán arról is szót ejtett, hogy zajlik a tégláskerti Varsa utca, a Bádogos utca és a Bádogos köz szilárd burkolattal való ellátásához szükséges tervezési munka. A képviselő reményének adott hangot annak kapcsán, hogy 2024-ben megvalósulhat a Tégláskert legnyugatibb utcájának, a Basahalom utca egy szakaszának aszfaltozása is. A jövőben javítja majd a Tégláskert megközelíthetőségét a Vértesi úti felüljáró tervezett megépítése, és a Mandolás utcának a Gázvezeték utcáig való továbbépítése is szerepel a kormányzat Debrecent érintő közlekedésfejlesztési beruházási tervei között.