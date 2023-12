1960-as évek, Madrid. Kiko Argüello jó nevű spanyol festő, pénz, siker, elismerés – a számára mindez megadatott. Kiko mégis boldogtalan, nem találja az élete értelmét. Valami hiányzik. Éveken át sodródik ezzel a törött tudattal az öngyilkosság felé. Aztán megszólal benne a Szentlélek, és Szűz Márián keresztül sugalmazást kap: menjen a szegények közé, és csak éljen velük. Nem kell adomány, nem kell térítő munka, elég egy Biblia és egy gitár. Kiko Madrid rosszhírű városrészébe, a Palomerasba költözik. Hajléka egy kis faház, társasága csavargók, kábítószeresek, utcalányok, lecsúszottak, a társadalom peremén élők. Így találkozik a vegyészi és teológusi diplomával rendelkező Carmen Hernándezzel, akit szintén a belső nyugtalanság hajt Palomeras nyomortanyái közé. Hosszú évek alatt e két ember körül kis közösségek jönnek létre alázatban, egyszerűségben. Aki feléjük fordul, azt mondja, rajtuk keresztül fedezi fel a saját keresztjét, a maga életfeladatának a megélését és azt, hogy Isten a bűneik ellenére szereti őket. Ez a Kikóhoz és Carmenhez kapcsolódó Neokatekumenális Út létrejöttének rövid története. Az elnevezés egy olyan mozgalmat takar a római katolikus egyházon belül, amelyik fő feladatának a katolikus hit közösségi megismerését tartja.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az egyház szellemiségén kívül élő, de ahhoz közeledni vágyó felnőttek az Isten szaván (a Biblia), a liturgián (az imádságok, szertartások rendszere) és a közösség hármasán keresztül élhessék meg a hitüket. E közösségek tagjai hetente több alkalommal is összejönnek a katekizmus gyakorlására. A fogalom a görög katekhein, azaz visszhangozni igéből származik, s nem másról van szó, mint az egyházi hitoktatás biblikus, liturgikus, kérdés-felelet formájában összeállított tankönyvének közösségi forgatásáról.

2023 decembere, Debrecen. Az emlékkerti kávézóban Majtényi Bálint, Roberto Mattina és Vadászi László már mint a debreceni Missio ad Gentes (Misszió a nép között) közösség tagjai beszélnek minderről. Madridi születése után ugyanis a Neokatekumenális Út mozgalma világszerte sokak szívéhez utat talált – a Vatikánt is beleértve –, s ennek köszönhetően már hét éve, hogy a cívisvárosban is működik ilyen közösség. Tagjai nemcsak egyszerűen a Neokatekumenális Út követői, hanem arra is „hívást éreztek”, hogy eredeti lakóhelyüktől távol, hitéleti misszióban folytassák életüket. Napjainkban 135 országban 260 ilyen missziós közösség működik – írja a Cívishír.

Az isteni közbelépés

Együtt keressük, hogy Isten szava milyen értelmet nyer a saját életükben. Ez nem valamiféle gyorstalpaló, hanem sok-sok türelmet igénylő, hosszú folyamat. A közösségben mindenkinek megvan a maga magánélete, családok és egyedülállók egyaránt vannak közöttünk. Ami összeköt, hogy úton vagyunk a megtérésben, s beszélgetünk mindazokkal, akikben felébred a hit iránti érdeklődés

– magyarázta Majtényi Bálint. A debreceni Missio ad Gentes-t két magyar, egy olasz (Roberto Mattináék) és egy spanyol család, két egyedülálló nő, valamint Vadászi László atya és egy ecuadori szeminarista (kispap), Giovanni alkotja.

Majtényi Bálint

Forrás: Cívishír

Majtényi Bálint és felesége kilenc gyermek szülei, Budakesziről költöztek Debrecenbe. – Nagyon fiatalon házasodtunk. Évtizedeken át dzsesszdobosként dolgoztam, ami fordított életrendet követelt. Az ember délelőtt pihen, délután próbál, este koncertezik. Nyaranta előfordult, hogy mindössze egy hétig voltam otthon a családdal. Úgy éltem, hogy elő kell teremtenem a megélhetésre valót, ők és Isten csak ezután következtek. Azonban a dolgok már a negyedik gyermekünk megszületése után kezdtek szétcsúszni. A házasságunk olyan krízisbe került, a család életében annyira nem voltam jelen, hogy a feleségem azt mondta, éljünk inkább külön – elevenítette fel megtérése előzményeit a zenész a beszélgetést irányító Oláh István lelkipásztornak (Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség).

Majtényiék ebben a helyzetben mentek el az első katekézisre. Mint mondta, korábban a templom „hidegen hagyta”, örült, ha túl voltak a misén, és mehettek haza pihenni. Számára a katekézisben való elmélyülés a felmorzsolódottnak vélt házasság megmentését is jelentette. Úgy élte meg, Isten a tanításokon keresztül kezet nyújtott a számára és türelmet adott. Ő a párjával ezért vannak a misszióban – mert úgy tapasztalták, hogy „Isten él és közbe tud lépni, ha nyitott szívvel szeretnénk változtatni a dolgokon”.

Roberto Mattina – mérnökként – három éve érkezett Debrecenbe a családjával. Az NI Hungary-nél dolgozik, hamarosan a harmadik gyermekük is megszületik (két lány mellé egy fiú).

– Debrecenről akkor hallottam először, amikor a Torino 2019-ben a Lokival játszott az UEFA-kupában. De akkor még nem tudtam, hogy ide fog vezetni az utam. Sorsolás döntött arról, hogy mi Magyarországon folytassuk a missziós tevékenységünket. Nem könnyű külföldön élni, de Isten megmutatta, hogy ez is lehetséges. Holott a kezdet sem volt egyszerű, hiszen a koronavírus-járvány évében érkeztünk, és három hónapra munka nélkül maradtam a covid miatti szigorítások következtében. A kislányom már jól beszél magyarul – tudhattuk meg a negyvenes évei elején járó Robertótól szintén magyar nyelven.

Roberto Mattina

Forrás: Cívishír

A férfi fiatalon veszítette el az édesanyját, akkor haragudott az Istenre. Sajátságos párhuzamként felhozta: a magyar történelemről olvasgatva szembesült sok szenvedéssel, ugyanakkor ma úgy látja, Isten éppen a szenvedésben akar találkozni velünk.

Nem kell megijedni attól, ha éppen nem a saját akaratunk szerint történnek a dolgok, vagy egyenesen nagyon nem az történik, amit szeretnénk. Nem kell megijedni, mert Isten általában éppen ezen a módon keresztül próbál hozzánk jönni

– világított rá ugyanerre kicsit másképp Vadászi László. Ő a törökőri Kis Szent Teréz plébánia neokatekumenális közösségét váltotta a cívisvárosra.

– Meghirdetjük a katekézist, eljön, aki eljön, a többi az Úron múlik. Akinek a Szentlélek megérinti a szívét, vagyis kap valamit az alkalom során az életére nézve, az egy következőn is jelen lesz. Aki csak információt akart, az üres kézzel távozik – jegyezte meg a katolikus pap, aki úgy érzi, a misszionáriusság – mint fogalom – túldimenzionált. Szavai szerint missziót az a keresztény tud ellátni, aki nem a saját üdvét építgeti, nem önmagával foglalkozik, hanem – akár egy jó történetet, akár viccet – továbbadja azt, amit kap.

Vadászi László

Forrás: Cívishír

Anglia helyett Magyarország

A beszélgetésen jelen volt a Debrecenben aneszteziológusként dolgozó egyiptomi Mina doktor is. Csak pár éve él Magyarországon, de a kopt keresztény férfi jól beszéli a nyelvünket. – A koptok vallási felekezetként 6-8 százalékos kisebbségben vannak, és nem könnyű kereszténynek lenni Egyiptomban – utalt arra, hogy néhány éve iszlám szélsőségek több merényletet követtek el koptok ellen. Mina nem misszionárius, önmagára laikusként hivatkozott, és fontosnak tartotta kiemelni:

Jézus nem könnyű utat ígért, hanem azt, hogy velünk lesz. Ha az ember olykor nehezebben is hisz Istenben, a lényeges – folytatta –, hogy a szeretetét ne veszítse el.

Mináék – magyar feleség, már gyerekek is vannak – Angliából költöztek ide. Mint megjegyezte, nálunk nem érzi hátránynak a vallási hovatartozását, Londonban már inkább adódhatnak ebből súrlódások, ezért is döntöttek hazánk mellett. A magyarokat elfogadónak tartja, de sokkal könnyebb a beilleszkedés, tette hozzá, ha az ember tanulja a nyelvet. A koptok egyébként január 7-én tartják a karácsonyt, akkor a fenyők náluk is feltűnnek, igaz, műanyagból. Mináék így családi körben decemberben és januárban is karácsonyoznak, a ünnepek pedig nagyjából a magyar módi, vagyis sok jó étel és összejövetelek vonzásában telnek.

Mina doktor

Forrás: Cívishír

Az adventi kávéházi beszélgetés alkalmából a Debreceni Egyetem hallgatója, a jordán Ramez Nabeel Alayoub karácsonyi dalokat énekelt. A fiatalember 3 éve él nálunk. Odahaza egészen kevés a keresztény, de mint elmondta, jól megférnek a muzulmánokkal. Sőt, karácsonykor a keresztény lakosú települések ünnepi fényeit, koncertjeit együtt élvezik a két világvallás követői.

Ramez Nabeel Alayoub

Forrás: Cívishír

– A magyarok olyanok, mint a második családom. Az egyetemi kollégiumban minden nap együtt voltunk, megosztottuk egymással az ételünket, az időnet. Örülök, hogy Magyarországon lehetek – jelentette ki Ramez.