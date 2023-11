„Védjük meg szuverenitásunkat!” címmel tartott lakossági fórumot Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Bodó Sándor országgyűlési képviselő és Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere kedden este Hajdúszoboszlón, a Kovács Máté Városi Művelődési Központ színháztermében. A kormánypárt országjáró kampányának rendezvényén a nemzeti konzultáció legfontosabb kérdéseiről volt szó, amelyek jelentősen befolyásolják Magyarország gazdaságát és biztonságát, valamint a béke és a nemzeti szuverenitás is központi téma volt.

Bodó Sándor országgyűlési képviselő

Bodó Sándor beszédében kiemelte, olyan időket élünk, amikor két nagyon fontos területre különösen fókuszálnunk kell: az egyik, hogy a hitünk megmaradjon és erősödjön, a másik pedig a kisebbségi ügyek – hiszen látható, a nemzetiségek és a kisebbségek támadásnak vannak kitéve.

Az egyházaknak kiemelkedő szerepe van

Czeglédi Gyula úgy fogalmazott, a 2019-es választásokkor egy új önkormányzat állt fel Hajdúszoboszlón, amelynek eredményeként igyekeztek olyan várospolitikát kialakítani, amely az együttműködésre koncentrál.

Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere

– Együttműködni a kormánnyal, a civil szervezetekkel, és nem utolsósorban az egyházakkal is. Az egyházaknak kiemelkedő szerepe van abban, hogy a magyarság megőrződjön. Továbbá elengedhetetlen szerepe van abban, hogy az a nemzeti identitás, ami a magyarokat jellemzi, megmaradjon, tovább éljen és a fiatalok is átvegyék. Az elmúlt években nagyon sokat tettünk és dolgoztunk Hajdúszoboszlón, a turizmusunk továbbra is szárnyal – ezen a területen az ország listavezetői között vagyunk. Mindemellett, ha rászorulókon kell segíteni, akkor sem fordítunk hátat.

Ezt többek közt bizonyítja az is, amikor tavaly év elején a fegyverek megszólaltak Ukrajnában, az elsők között, mind az önkormányzat, mind az egyházak képviselői kiálltak a menekültek mellett: ma is 300 menekültről gondoskodunk. Adakozó és jószívű emberek élnek városunkban, akik jól tudják, segíteni kell a rászoruló embereken – ami mindennél fontosabb

– mondta. Hozzátette, a településen csaknem 100 aktív civil szervezet működik, és nemcsak a hajdúszoboszlói embereket tudják megszólítani, hanem a térségbelieket is.

Ha a nemzeti érdekeinket meg kell védeni, akkor össze kell fogniuk mindazoknak, akik nemzetben, hazában gondolkodnak, ugyanis Brüsszellel meg kell értetni: a magyarok nem rángathatóak orruknál fogva, van véleményük, amit bátran ki mernek fejteni.

– Arra biztatok mindenkit, hogy töltse ki a nemzeti konzultációs ívet: küldjük el az üzenetet! Minél nagyobb erőt mutatunk, annál nagyobb esély van arra, hogy figyelembe veszik a véleményünket – fogalmazott Czeglédi Gyula.

Magyarországon vannak a legalacsonyabb energiaárak

Soltész Miklós leszögezte, Brüsszel el akarja törölni a rezsicsökkentést, a kamatstopot, az extraprofitadót.

Mondhat bárki bármit! Magyarországon vannak a legalacsonyabb energiaárak. Háromszázezer családnak, harmincezer vállalkozásnak segítettünk a kamatstoppal, ha nem így tettünk volna, akkor több száz ezer család lenne az utcán

– mutatott rá. Kiemelte, Brüsszel migránsgettókat és kötelező kvótát akar. Továbbá nem fizeti ki a Magyarországnak járó pénzeket, viszont a Hamász terrorszervezetet finanszírozza!

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára

Megjegyezte, Brüsszel akarata: küldjünk fegyvert, még több pénzt Ukrajnába, vegyük fel Ukrajnát az Unióba, engedjünk be a génmódosított gabonát.