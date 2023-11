Elkészült a debreceni városháza energetikai korszerűsítése, melynek részleteiről Papp László számolt be az épületben megtartott, szerda délelőtti projektzáró rendezvényen. A polgármester felelevenítette, a 2022 márciusában átadott munkaterület csaknem ötszáz éve a debreceni közigazgatás helyszíne. Az épület elődje a 19. századi tűzvészben részben leégett, majd az 1840-es években készült el a városháza Piac utcai része, amely ezt követően a huszadik század elején vált teljessé a Kis Orbán-ház megvásárlásával.

Emlékeztetett rá, az épületegység két világháborút vészelt át, az utolsó nagyobb, átfogó felújítása az 1960-as években történt meg. A főépület tetőszerkezetét ugyan 2014-ben rendbe tették, a városháza azonban megérett egy teljes rekonstrukcióra.

Energetikailag is hatékonyabbá vált a városháza

A 2014 és 2020 közötti uniós fejlesztési időszakban sikerült megteremteni a forrást a város emblematikus közigazgatási épületének, az önkormányzatiság egyfajta szimbólumának megújulására. Ennek megfelelően 2,7 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásból hozzákezdtünk a Piac utcai főépület energetikai szempontú, valamint a Sas utca felőli rész külső és belső felújításához

– összegezte a polgármester.

Hozzátette, a beruházásnak köszönhetően megújult a Kis Orbán-ház homlokzata, hőszigetelt nyílászárókat építettek be, valamint a gépészeti rendszerek fejlesztése is megtörtént, így az irodákban immár a fűtési és hűtési lehetőség is adott. A padlófűtésnek köszönhetően a burkolatot is felújították, a vörös mészkő padlózatot a városháza hangulatához jobban illeszkedő mészkő burkolat váltotta. Az energiatakarékos fényforrások beépítésével pedig korszerűsítették az épület világítási rendszerét is.