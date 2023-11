Az egyik klasszikus növény, a leander, ami sok háznál megtalálható, már a 2-3 fokos reggeleket sem szereti. Be kell vinni, olyan helyet keresni keresni neki, ahol nem fagy meg, és rendszeresen kap fényt. Ha most jelentősen visszavágjuk, a következő évben ugyan egy kicsit később virágzik, viszont sokkal bokrosabb és szebb lesz

– javasolja Szepesi Zsolt, a Szepesi Virágkertészet Kft. társtulajdonosa.

A Haon érdeklődésére kifejtette: a muskátli teleltetése igazi magyar népszokás, hazánkon kívül szinte egyáltalán nem ismert gyakorlat, mivel egynyári növényről van szó. Aki mégis szeretné, hogy a muskátlija több nyarat is megéljen, annak érdemes már most bevinnie, mert a fagyokat nem éli túl – tudatta a szakember.

Kifejtette: egyre több kertben tartanak olajfát, ami alapvetően bírja a telet, ha nincsenek heteken keresztül tartó fagyok éjjel-nappal. Aki tudja, annak érdemes bevinnie, de ha helyhiány miatt ez nem megoldható, akkor a kertben is szépen telel. Ha kint marad, fátyolfóliával terítsük be! A többi mediterrán növénynél, mint például a télálló pálmáknál is alkalmazhatjuk ezt a technikát. Vásárolhatunk akár kész zsákokat is, amiket a törzsre rá lehet húzni és alul megkötni, hogy ne fújja le a szél. Ha esetleg nem állunk olyan jól a kész zsákokkal, mint például a Mikulás, akkor mi is körbetekerhetjük már használt darabokkal, és összetűzhetjük azokat a növény körül.

Univerzális szigetelés

A fátyolfólián és a zsákoláson kívül azonban mást is bevethetünk, ha meg akarjuk óvni a kinti növényeinket.

A fügebokor tövét csirkehálóval vegyük körbe, és töltsük fel falevelekkel. Gyakorlatilag bármit lehet ezzel a módszerrel teleltetni, nagyon jól szigetel

– mondta Szepesi Zsolt.

Azt is fontosnak tartotta megemlíteni, hogy bár napjaink időjárása nem ezt mutatja, az elmúlt években általában száraz és meleg telek voltak: kevés csapadék esett, és plusz Celsius-fokokat mértünk heteken, akár hónapokon keresztül. – Nem kell az öntözőrendszert beindítani, de figyeljünk oda! Ha azt látjuk, hogy száraz a talaj, és a következő egy hétben hajnalban plusz 5 Celsius-fok lesz, napközben pedig felkúszik akár 15 Celsius-fokra is a hőmérséklet, akkor adjunk a növényeknek egy kis vizet. Ha locsolunk egy szárazabb télen egyszer-kétszer, jobb lesz a növények vízháztartása – emelte ki a szakember.

Debrecen város idei karácsonyfáját, ami az adventi időszak alatt a főteret ékesíti, 20 éve az ünnepek után ültették ki a családi ház kertjébe abból a dézsából, amiben elhozták a kertészetből. Megkérdeztük, mire ügyeljen, aki karácsony után szintén szeretné kiültetni a fenyőjét.

A fenyő kényes növény, de van esély rá, hogy megmaradjon. Szerezzünk be szaküzletből örökzöld-földkeveréket vagy fenyőföldkeveréket, ezzel ágyazzuk vastagon körbe, hogy a lehető legjobb talajminőséget biztosítsuk

– ajánlotta Szepesi Zsolt, majd hozzátette, a vágott fenyővel nem károsítjuk a természetet.

– Ezeket a fákat direkt azért termelik, hogy karácsonykor kivágják őket. Egy igazi fenyő 100 százalékosan természetes anyagból készült, míg a műfenyőnek a műanyag lebomlási ideje miatt hatalmas az ökológiai lábnyoma. Tény, hogy az igazi fával rengeteg a munka, bele kell faragni a talpba, hullik az a sok tűlevél, de bárki bármit mond, az igazi fenyő illatát nem lehet egy Wunderbaum légfrissítővel pótolni – fogalmazta meg végül.