Számomra ez ünnepnap, hiszen érintett vagyok azáltal, hogy egy tízéves kislány felelős anyukája vagyok, aki kerekesszéket használ már hatodik éve. Ezúton is szeretném megköszönni, hogy folytatódik a program, ami nemcsak a gyermekeknek, hanem az érintett családoknak is hatalmas segítség. A kislányom egyik kedvence a trambulin, amit mozgáskorlátozottan is önfeledten tud használni a befogadó játszótereknek köszönhetően