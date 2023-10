A természet- és a társadalomtudományok területén is a legjobb hazai felsőoktatási intézményként szerepel a Times Higher Education 2024-es tematikus rangsorában a Debreceni Egyetem.

A neves brit rangsorkészítő most nyilvánosságra hozott listáján az intézmény az informatika területén is javította pozícióját, közölte a hirek.unideb.hu.

A Times Higher Education (THE) World University Rankings (WUR) by subject 2024-es összeállításakor ugyanazokat a teljesítménymutatókat használták, mint a THE globális rangsorának szerkesztésekor, azonban az indikátorokat – a kutatói minőség, az ipari beágyazódás, a nemzetközi kilátások, kutatási környezet és az oktatás súlyát – az egyes területekhez igazítva újrakalibrálták, a szakterületek sajátosságait figyelembe véve súlyozták – áll a közleményben.

Idén először került fel a Debreceni Egyetem a Times Higher Education tematikus ranglistájára a természettudományok területén és rögtön a legjobb hazai intézményként szerepel. A nemzetközi intézményi listán az 501-600-as kategóriában kapott helyet. Ezen a területen ebben az évben a világ több mint 1300 egyetemét rangsorolták, az első helyen az egyesült államokbeli California Institute of Technology szerepel, amelyet a Harvard University és a Stanford University követi. A hazai intézmények közül a DE mellett az Eötvös Lóránd Tudományegyetemet, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet, az Óbudai Egyetemet, a Szegedi Tudományegyetemet, a Miskolci Egyetemet és a Pécsi Tudományegyetemet rangsorolták a természettudományokban.

Nagyot lépett előre az intézmény az informatika területén is, a 801+ kategóriából a 601-800 pozícióra jött fel. A társadalomtudomány területén őrzi helyét a DE az 501-600-as kategóriában, és ezzel az eredménnyel idén a legjobb magyar intézmény lett.

A Times Higher Education legutóbb kiadott összesített globális listáján a Debreceni Egyetem a világ 28 ezer egyeteméből a legjobb 800 felsőoktatási intézmény között szerepelt. Az eredménnyel az intézmény a világ felsőoktatási intézményeinek legfelső 3 százalékában foglal helyet.