Az újraélesztés világnapja alkalmából óvodások látogattak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ (DE KK) Sürgősségi Klinikájára október 16-án. A Te is lehetsz hős elnevezésű programon a gyerekek megismerkedhettek az újraélesztés alapjaival és azzal is, hogy hogyan ismerjék fel, ha baj van. A fiatalok frissen szerzett tudásukat egy flashmob keretében be is mutatták.

– Az újraélesztés világnapja kitűnő lehetőséget ad arra, hogy mind ország-, mind világszerte felhívjuk a figyelmet a sürgősségi orvostan területén megjelenő oktatás fontosságára és szükségességére. Óriási megtiszteltetés számunka, hogy a mai napon óvodás korú gyermekeket taníthatunk az újraélesztés, a sürgősségi ellátás egyes kiemelt területeire – fogalmazott az eseményen Szabó Zoltán, a DE KK elnöke. Hozzátette, nem újszerű kezdeményezésről van szó, az elmúlt években több alkalommal fogadtak gyerekeket, diákokat a Sürgősségi Orvostani Tanszéken.

Évente 25-30 ezer ember hal meg hirtelen szívleállásban Magyarországon. Minden törekvés az oktatás, a szemléletformálás és az okoseszközök fejlesztése területén nagyban javíthatja ezt az arányt

– hangsúlyozta. Elmondta, a tanszék munkatársai örömmel vesznek részt az ilyen és ehhez hasonló feladatokban, a távlati terv pedig, hogy valamennyi debreceni gyermeknek bemutassák a sürgősségi ellátás legfontosabb elemeit.