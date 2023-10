Az idősek világnapja alkalmából a Nagyhegyesi Idősek Háza különleges programokkal készült, melyekről a Facebook-oldalán adtak hírt.

Október 2-án Istentisztelet keretében köszöntötték a szépkorúakat. Október 3-án az Érmihályfalvi Szociális-Egészségügyi Központ igazgatója, Csűri József és három munkatársa voltak a ház vendégei. Az igazgató bemutatta az intézményüket, és egy kis filmet is vetített, amely betekintést engedett a település életébe. A rendezvényen az intézményvezető asszony és Bajusz Istvánné polgármester asszony is köszöntötte a jelenlévőket, valamint Csősz Péter jegyző úr is részt vett a programon.

Kiemelték, az ünnepség egyik csúcspontja a Gulliver Színpad Utazószínház előadása volt, a „Bezzeg az én időmben” című három felvonásos komédia került színre. A délelőtt folyamán a ház munkatársai is meglepetéssel szolgáltak: egy humoros, táncos-zenés műsorral tették emlékezetessé az ünnepi eseményt. Ezt követte a Beregszászi Étterem által készített ízletes ünnepi ebéd.

Október 6-án a Lenyugvó Nap Fénye Alapítvány jóvoltából Lillafüredre kirándultak, ahol a lakók és a dolgozók együtt élvezhették az erdei kisvasút, a fák, hegyek és a Hámori-tó környezeti szépségeit.