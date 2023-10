Megújul az Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Főszékesegyház épülete és annak környezete az elkövetkezendő két évben. A kivitelezés teljes összege két és fél milliárd forint, amelyből kétmilliárd forint forrást a magyar kormány biztosít.

A beruházás során többek között korszerűsítik a homlokzati felületet, az elektromos hálózatot, a nyílászárókat, a berendezési tárgyakat, a vizesblokkot és a kazánházat, valamint új fűtési rendszert hoznak létre. A templom területén felújítják a járdákat, és biztosítják az épület akadálymentes megközelítésének lehetőségét.

A modernizálás menetéről kedden délután tartottak sajtótájékoztatót a Görögkatolikus Turisztikai Látogatóközpontba, ahol Papp László polgármester kiemelte: Debrecen sokat köszönhet az itt működő egyházaknak, hiszen nagyon fontos szerepet töltenek be a város életében. Mint mondta, nem csak városvezetőként, hanem magánemberként is nagyon örül a templom megújulásának, hiszen ő maga is a görögkatolikus vallást gyakorolja.

Hozzátette, a város az Attila téri park átadásával segíti a főszékesegyházat, ami templomkertként funkcionálhat a későbbiekben.

– Régi vágyunk volt a templom teljeskörű felújítása. Az, hogy ez most létrejöhet, nem jelent mást, minthogy Krisztus szeret bennünket és közel van hozzánk – mutatott rá beszédében Seszták István főhelynök.