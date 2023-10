Nincs kivétel - Szankciót a szennyezőnek! címmel szervezett megmozdulást az Amnesty International Magyarország és a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület Debrecenben. A résztvevők október 17-én délután gyülekeztek a Bem téren, majd közösen vonultak át Papp László polgármester otthonához.

Az alig 80-100 főből álló csoport táblákkal, megafonokkal érkezett meg a tervezett helyszínre. Az esemény szervezőinek célja az volt, hogy rábírják a városvezetőt, hogy az olvassa fel nekik azt a levelet, amelyben kérte a kormányt, hogy vonja vissza azt a rendeletét, amely lehetővé teszi a kormányhivatalok számára, hogy a környezetszennyező cégekkel szemben ne bírságot szabjanak ki, ne a bezárás szankciója fenyegesse a szabályok megszegőit, hanem szerződést kössenek velük, amelyben a szennyező vállalja, hogy egy bizonyos határidőn belül megszünteti a jogsértést.

Bár a debreceni városvezető az esemény idején nem tartózkodott otthon, a szervezők egy-egy beszédben elmondták aggályaikat. Mint elhangzott: megmozdulásuk üzenet, hogy joguk van tiltakozni, akár a polgármester háza előtt is; joguk van az egészéges környezethez, a biztonságos élethez. Ezért követelik a rendelet visszavonását. Bár nemrég a rendelethez megjelent egy miniszteri utasítás, mely egyértelművé teszi, hogy a hatósági szerződés az akkumulátorgyárakra nem vonatkozik, a tüntetők véleménye szerint Magyarországon nincs jogállam, nincs biztonság, s a kormány a nagyvállalatok érdekeit előrébb helyezi a lakosok érdekeivel szemben.

Forrás: Kiss Annamarie

A debreceni Fidesz-frakció határozottan elítéli a keddi provokatív magatartást

– Egyértelműen bebizonyosodott, hogy összenő, ami összetartozik! Kedden este Papp László polgármester háza előtt tüntettek együtt, összefonódva a mikepércsiek, a Budapestről importált Soros György által fizetett Amnesty International „álcivil” szervezet képviselői, valamint a dollárbaloldal politikusai egy olyan ügyben, mely a polgármester határozott fellépése alapján oldódott meg. Ez is mutatja, hogy nem az ügy, sokkal inkább a politikai szándékok mozgatják a szervezőket – írta portálunkhoz küldött közleményében a debreceni Fidesz-frakció.

Mint hangsúlyozta, semmilyen könnyítést nem lehet alkalmazni az akkumulátorgyárakra, azoknak a legszigorúbb környezetvédelmi szabályoknak kell megfelelniük mind az építésük, mind a működésük során, melyet meg is fognak követelni. Debrecenben határozottan elítélik a keddi provokatív magatartást. Politikai oldaltól függetlenül egyetlen politikus, egyetlen közéleti szereplő gyermeke, családja sem lehet politikai játszmák áldozata.

– A mai cselekedetükkel egyértelművé tették, hogy a Budapesten és külföldön bevett politikai akciókat importálják Debrecenbe, oda, ahol ez a rendszerváltás óta nem szokás, a helyi közélet szereplői mindig az arra megfelelő helyen és időben vitatják meg a város fejlődésével kapcsolatos nézeteiket – fogalmazott közleményében a frakció. Hozzátette: a városvezetés és a Fidesz-KDNP frakció azon dolgozik nap, mint nap, hogy a város úgy fejlődjön, hogy az a környezetre is, az emberek egészségére is és Debrecen egészére is pozitív hatást gyakoroljanak. – Nekünk Debrecen az első! – emelte ki a közlemény.

Forrás: Kiss Annamarie

Tizenkét debreceni civilszervezet is elhatárolódik a tüntetőktől

– Mi, az évek óta Debrecenben működő és a városért dolgozó civil szervezetek, határozottan tiltakozunk a városunkba rendbontás céljával érkező álcivil szervezetek tevékenysége ellen! Debrecen egy békés, nyugodt város, amelynek lakói évtizedek óta hisznek a közös gondolkodásban és a közös munkánk által elért fejlődésben. Ezért megdöbbenéssel figyeljük mindazt, amibe a budapesti és mikepércsi álcivil, politikai szervezetek fogtak szeretett városunkban – írja közös nyíltlevelében tizenkét debreceni civil szervezet. A Szeretlek Debrecen Egyesület, a Zöld Vénkertért Egyesület, a Könyvtár- és Információtudományi Társaság, a Cívis Város Kulturális Egyesület, a Halápon a Gyermekekért Közhasznú Egyesület; a Baráti Kör Egyesület, az Ondód Jövőjéért Egyesület, a Civilek a Tóciért Kulturális és Szabadidős Egyesület, az EU-Roma Országos Egyesület; valamint a Tegyünk Együtt Pallagért Egyesület, a Józsai Szabadidő és Tömegsport Egyesület és a Bihari Állami Gondozottak Egyesület képviselői elítélik a mikepércsi álcivil szervezet és az Amnesty International Magyarország cívisvárosi tevékenységét, amelynek célja a megfélemlítés és a fenyegetés meghonosítása, amelyek egy olyan ügy miatt akarják felforgatni a várost, amely Papp László polgármester közbenjárásának köszönhetően már megoldódott.

– Ez is mutatja: nem a konkrét ügy érdekli őket, hanem a balhé, a politikai haszonszerzés. Nincs, és nem is lehet olyan cél, amelynek eszköze Papp László polgármester, vagy bármely debreceni közszereplő és családjuk otthon nyújtotta nyugalmának és biztonságának semmibevétele, megsértése – fogalmaznak nyílt levelükben. Kiemelik: Debrecenben a család és a gyermekek nyugalma, biztonsága mindig is az első helyen állt, és szeretnék, ha ez így is maradna! A keddi tüntetésen résztvevő, külföldről finanszírozott, provokátor álcivil szervezetek Debrecenbe akarják hozni a gyűlöletpolitizálást, amellyel szégyent hoznak az egész civil szférára, hiteltelenné teszik a valódi civil szervezetek sok éves önzetlen munkáját.

Emiatt Mi, debreceni civil szervezetek, elhatárolódunk tőlük! Velük ellentétben Mi az összefogásban hiszünk, tiszteljük egymást, és olyannak szeretjük Debrecent amilyen: békésnek és nyugodtnak

– zárul a debreceni civilek közleménye.