A Magyar Posta az energiafelhasználás érdemi csökkentése érdekében arról döntött a tavalyi év végén, hogy ideiglenesen szünetelteti 366 posta működését (210 településen), több debreceni és vidéki posta is érintett volt. Az elmúlt egy évben számos posta újranyitott, és most eljött az idő, hogy a halápi lakosok számára is ismét helyben legyenek elérhetőek a postai szolgáltatások.

Nagy öröm számomra, hogy az elmúlt egy évben előállt problémára megoldást találtunk, és a halápi embereknek nem kell utazniuk egy levélfeladásért, csekkbefizetésért

– hangsúlyozta Papp László polgármester szerda reggel a halápi postapartner ünnepélyes átadóján.

Mint kiemelte, a lakosoknak az elmúlt időszakban Debrecenbe, Vámospércsre kellett utazniuk, hogy a postai szolgáltatásokat igénybe vehessék. – A városvezetés összefogott a Magyar Postával és a Halápon a Gyermekekért Közhasznú Egyesülettel, hogy megteremtsük azokat a feltételeket, hogy a postai szolgáltatások a korábbi döntés ellenére is visszatérhessenek a város ezen részére – emelte ki.

Hozzátette, a postapartner 3,1 millió forintból valósult meg, amiből az önkormányzat 2,6 millió forintot biztosított, a fennmaradó összeget pedig az említett egyesület finanszírozta.

Kovács István (balról), Papp László és Szőllősi Béla a postapartner átadóján

Forrás: Czinege Melinda

Megnyitotta kapuit a 100. postapartner

Szőllősi Béla, a Magyar Posta Zrt. Kelet-magyarországi Területi Igazgatóságának igazgatója úgy fogalmazott, eltökéltek abban, hogy a Magyar Posta 21. századi szolgáltatóvá váljon, valamint gazdasági és hatékony működés mellett minőségi szolgáltatást nyújtson az ország minden pontján partnereinek, ügyfeleinek egyaránt. – Tökéletesen tudom, hogy egy település jövőjét, valamint az ott élőknek az életminőségét nagyban meghatározza az elérhetőségük; egy levélfeladás, csekkfeladás, vagy ezeknek az átvétele.

Tudjuk jól, hogy a mindennapokban fontos az, hogy ezek a szolgáltatások helyben legyenek elérhetők, de mindenre olyan megoldást kellett találni, ami a tulajdonosi elvárásnak megfelelő: hatékony és gazdaságos is. Emiatt hirdette meg a Magyar Posta az új partneri programját, amelynek köszönhetően önkormányzatok, vállalkozások csatlakozhatnak a postai működésbe, és tarthatják helyben ezeket a szolgáltatásokat

– jegyezte meg.