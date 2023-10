Több helyen folytak Debrecenben nagyfelületű útfelújítások, ilyen volt a Segner tér újraaszfaltozása is, melynek ütemeiről a Haon is folyamatosan beszámolt. Ahogy korábban megírtuk, kedden az útburkolati jelek felfestésével befejeződtek a város egyik legnagyobb csomópontjában zajló munkálatok.

Az önkormányzat keddi közlésében tudatta, új forgalmi rendet vezettek be, ezentúl ugyanis a közlekedés dinamikusabbá tétele érdekében már két sávon is lehetséges a balra kanyarodás; a Segner tér irányából a Hatvan utcára az eddigi egy balra sáv helyett a belső egyenes sávból is biztosított lesz a balra kanyarodás