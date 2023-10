Az Önkormányzat jóvoltából tartottak összejövetelt Újlétán, amelyen a finom falatok mellett táncos és verses összeállítással is kedveskedtek az idős meghívottaknak.

- Az Idősek világnapja megtartásával minden évben az a célunk, hogy megmutassuk, mennyire szeretjük és tiszteljük időseinket! Nem szabad megfeledkeznünk munkájukról, hiszen nélkülük ma mi sem állhatnánk itt. Fontos elismernünk, amit életük során elértek, és ránk hagynak, hiszen elődeink alapjaira építkezünk most, amire a jövő nemzedékei is fognak. A ma munkája akkor tekinthető értékesnek, ha az idő múlásával a saját utódainknak mi is egy jobb, értékesebb világot hagyunk örökül – hangsúlyozta köszöntőjében Szimáné Tóth Erzsébet polgármester.