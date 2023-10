Szépkorúként már október 7-én, az idősek napja alkalmából tartott városi ünnepségen, az idén a kilencedik X-be lépő többi nádudvarival együtt köszöntötte a helyi Györfi Sándort Maczik Erika polgármester és Réz Szilárd alpolgármester. Az október 17-i, keddi ünneplésen viszont már egyedül ő volt középpontban, mikor a két városvezető a 90. születésnapján tisztelte meg őt a már két éve otthonául szolgáló református idősek otthonában, amelyet leginkább RIO-ként emlegetnek a helyiek.

Sanyi bácsi a város ajándékcsomagja és virágja mellett megkapta az Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott emléklapot is. Az ízletes, nosztalgiakrémes alapú torta gyertyáinak elfújását követően mesélt keveset saját életéről a három leánygyermekkel, kilenc unokával és eleddig három dédunokával megáldott dédnagypapa.

Öt testvérrel nőtt fel a Dobó utcán

Györfi Sándor Nádudvaron látta meg a napvilágot 1933. október 17-én. A Dobó utcai szülői házban cseperedett öt testvérével, akik közül hárman még ma is élnek, s itt is voltak vele ottjártunkkor is e jeles alkalomból. Sokat van a társalgóban, ahol minket is fogadott, itt beszélget a többiekkel, majd a közös ebédet követően délután a pihenésé a főszerep, de „állandó vendég” a televízió is a mindennapjaiban. Szereti az intézmény rendezvényeit, de sokat van családtagjai körében a RIO-n kívül is. Számon tartja, mikor jönnek hozzá szeretett látogatói, s, hogy hány napja nem voltak. Így a rokonok inkább már nem ígérnek pontos napot, hogy ne gyűljön a „fekete pontok száma” Sanyi bácsi virtuális noteszében.

– Örülök, hogy Nádudvaron ilyen sok idős embert köszönhetünk. Azt tapasztalom, hogy rendszerint, nehéz életutat tudhatnak maguk mögött: fizikai munka, nélkülözés sokszor kijutott nekik, de ez sem gátolta őket a boldog öregkor elérésében – jegyezte meg a beszélgetésük végén Maczik Erika.