Az elmúlt hetekben kétszer is közölte Szucsányi Béla polgári asztrofotós munkáit a BBC Sky at Night magazinjának online kiadása, hívta fel a Haon figyelmét a Vega Csillagászati Egyesület hajdúsági területi klubja, amelynek a fotós is tagja. Az időben korábbi egy hat képből álló Hold-mozaik, amely infravörös tartományban készült, ezt augusztus 2-án publikálták az elsősorban amatőr csillagászoknak szóló oldalon egy, a Hold megfigyelését hasznos tanácsokkal segítő anyagban.

A másik fotót augusztus 28-nán tették közzé, ezt a felvételt a Virgo galaxishalmazról készítette Szucsányi Béla, portálunk itt foglalkozott részletesebben is vele. A BBC magazinja a fotóval illusztrált cikkben részletesen is bemutatta a galaxishalmazt, amely „mindössze” 56 millió fényév távolságra van a Földtől.

Szucsányi Béla képeit a Haon is rendszeresen közli, legutóbb épp szerdán publikáltunk tőle származó fotót, amely az M74 fantomgalaxisról készült, és az a különlegessége, hogy a kép készítésének pillanatában pont áthaladt távcsövének a látómezején egy Boeing 737 repülő, ami Berlin és Antalya között repült.