Látványos jelenséget sikerült lefotóznia Szucsányi Bélának, a Vega Csillagászati Egyesület tagjának Polgárról. Ahogy arról korábban beszámoltunk, az utóbbi napokban hatalmas napfoltcsoportot lehetett látni a központi csillagunkon.

Ezt a jelenséget akarta megörökíteni Szucsányi Béla is, és közben egy óriási napkitörést is lencsevégre kapott. Ahogy azt az egyesület közösségi oldalán írják, a hidrogén-alfa tartományban szépen látszik a napfolt csoport, valamint egy óriási kitörés is.

Óriási napkitörés volt

Forrás: Szucsányi Béla-arhív