A jövőben a repülőtér-üzemeltető nyugati irányba 150 méterrel tervezi bővíteni a kifutópályát, ami csökkenti majd az onnan a város keleti részébe érkező zajterhelést.

A kifutópálya fejlesztése után a repülőtéren alkalmazott repülési eljárásokat (megközelítés, indulás) is felülvizsgálják azért, hogy a repülések biztonságának legmagasabb szintű szavatolása mellett a város zajterhelése minimalizálható legyen – olvasható a debreceni polgármesteri hivatal Cívishír kérdéseire küldött válaszában.

Olvasóink közül többen panaszolták, hogy a debreceni repülőtér megnövekedett forgalma okán egyre több gép zavarja a város déli, és most már keleti részén élőket is. Elmondták, a le- és felszálló gépek nagyon alacsonyan közlekednek, a magasabb fák tetejét szinte súrolják, a repülőgépek motorhangja erős. A Cívishír szerkesztőségéhez fordulók azt is tudni vélték, a probléma egyik oka, hogy kifutópálya nem megfelelő tájolású. Ugyanakkor köztudott, tervezik a reptér fejlesztését, és abban szerepel egy második kifutópálya megépítése is. A debreceni városházát a témához kapcsolódó kérdéseinkkel olvasóink szerkesztőségünkbe eljuttatott panaszai után kerestük meg.

Egyetlen panasz

A polgármesteri hivatal rámutatott, hogy az elmúlt időszakban növekedett ugyan a légikikötő forgalma, de az mind utasszám, mind járatszám tekintetében még mindig elmarad a 2019. évitől. Ugyanakkor megjegyezték, hozzájuk az elmúlt 10 évben a repülőforgalom zajterhelése miatt összesen egy panasz érkezett, tehát nem tapasztaltak ezzel kapcsolatos elégedetlenséget.

Kifejtették, a repülőtér üzemeltetője a légikikötő területén 24 órás zajmonitorrendszert üzemeltet. Ez a repülőtér környezetében folyamatosan méri, érzékeli és rögzíti a légi járművek és egyéb zajforrások által keltett zajterhelést. A mért adatok alapján az üzemeltető rendszeresen elemzi és értékeli a rögzített értékek jogszabályban előírt határértékeknek való megfelelését, és ezekről az illetékes hatóságokat rendszeresen tájékoztatja.

Mindezek alapján a repülőtér zajterhelése az elmúlt időszakban egyszer sem lépte át a jogszabályokban meghatározott határértékeket.

A debreceni reptér kifutópályájának építése kapcsán a városháza fontosnak tartotta kiemelni, hogy a pályairány kijelölésénél elsősorban a repülésbiztonságot szavatoló szakmai szempontokat kell figyelembe venni. A le- és felszállópálya irányát, elhelyezését alapvetően az uralkodó széliránynak megfelelően kell meghatározni, ugyanis csak így garantálható az utasok, a légi járművek és a repülőtér biztonsága. Mindezek mellett a polgármesteri hivatalnak célja, hogy a jelenleginél is kisebb legyen a repülőtér környezetének zajterhelése. Ezt több tényező is elősegíti. Mint írták, a légitársaságok egyre korszerűbb, kisebb zajkibocsátású repülőgépeket közlekedtetnek, a repülőteret használó repülőgépek zajbizonyítványait pedig minden esetben ellenőrzi a légikikötő üzemeltetője.

A debreceni reptér egyébként rendelkezik a légi közlekedési hatóság által jóváhagyott Zajvédelmi Programmal, amelynek célja a zajcsökkentő intézkedések folyamatos fejlesztése. Ugyancsak a zajterhelést szolgálja a kifutópálya 150 méterrel történő növelése nyugati irányba, valamint a repülési eljárások felülvizsgálata.

Pontos járatok

Szerkesztőségünkbe a légi közlekedés miatt ugyan nem érkezett panasz a debreceni repülőtérhez közel lévő településekről, de a faluvezetőket megkérdeztük ezirányú tapasztalataikról.

Alapvetően nincs gondunk a repülőtér közelségével, igaz, a településünk nem esik a légi folyosóba. Csupán a kiképző-, gyakorlórepülések alkalmával fordulnak meg a repülőgépek felettünk, ez azonban nem napi szintű. A jelenlegi helyzet meg sem közelíti azt, amikor a debreceni reptér még szovjet katonai repülőtér volt

– válaszolta kérdésünkre Tímár Zoltán, Mikepércs polgármestere.

Váradi Jenő, Hajdúszovát első embere falujában még nem hallott panaszt a repülőgépek keltette zajra. A Debrecentől légvonalban közel 20 kilométer távolságra fekvő hajdúsági település egyébként az egyik légi folyosó alatt helyezkedik el.

Bálint Erika, Sáránd jegyzője elmondta, a repülőgépek zaja miatt még nem keresték őket, majd hozzáfűzte, a vármegyeszékhelyről induló járatok – főleg a reggeliek – olyan pontosak, hogy szinte órát lehetne állítani hozzájuk.