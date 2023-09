A Kaba-kártyával kedvezményesen mehetnek strandolni, a boltokban rendszeresen vásárolnak a helyi munkásszállón lakó, különböző nemzetiségű vendégmunkások Kabán. A kisváros megkérdezett lakói közül többen nem is tudták, hogy már vannak lakói a tavaly átadott munkásszállónak. Akiknek pedig tudomásuk volt róla, közülük senki egyetlen rossz szót nem mondott a városközpont volt téeszirodájából munkásszállóvá átalakított épület lakóira. Az egyik kereskedő meg is jegyezte, hogy érezhetően nő a forgalma, amikor vendégmunkások laknak Kabán.

– Öt fő állandó személyzettel tavaly április óta működik Kabán a munkásszálló. Az eltelt időszakban körülbelül fele-fele arányban voltak magyar és külföldi szállóvendégek. Eddigi külhoniak itt töltött vendégéjszakái nemzetiségek szerint így oszlott meg: román 315, ukrán 493, kirgiz 255, belorusz 168. Mindannyian a BMW-gyár építésén dolgoztak. Az önkormányzat csak cégekkel köt szerződést, és ők küldik az alkalmazottakat, ők vállalják a dolgozóikért a felelősséget.

Bármilyen probléma adódik, azt a cégeknek jelezzük, és olyan szerződésünk van, hogyha a dolgozó nem tartja be a házirendet, akkor azonnali hatállyal felmondhatjuk a szerződést. Ilyen még nem volt. Kabán szinte észre sem lehet venni, hogy vendégmunkások vannak a szállón. Reggel korán elmennek dolgozni, késő este jönnek haza, kocsikkal, kisbuszokkal viszik, hozzák őket

– összegezte a Cívishír kérésére a munkásszálló működésének eddigi tapasztalatait Szegi Emma, Kaba polgármestere, aki portálunk olvasóit beavatta a szálló tanulságos történetébe is. Ebből egyebek mellett kiderül, hogy az önkormányzat valójában a Kabán vagy a közvetlen környékén lévő beruházásokon dolgozóknak szánta a hotelt.

Szegi Emma, Kaba polgármestere

Forrás: Napló-archív

Nem erre számítottak

– A munkásszállót a Pénzügyminisztérium pályázati támogatásával, 30 százaléknyi önerő, azaz 50 millió forint hozzáadásával három éve alakítottuk ki. A tervezésekor az önkormányzat nem is gondolt arra, hogy debreceni építkezéseken dolgozók használják majd. Hiszen nemhogy akkumulátorgyárról, de még a BMW-ről sem volt szó. Adott volt a központban egy óriási épület, amelyet úgy gondoltuk, meg kell menteni a teljes amortizációtól. Mivel dobozos szerkezetű a felépítmény, ez behatárolta, hogy miként lehet hasznosítani. Jól jött a minisztérium pályázata, és ezzel el is dőlt az épület sorsa, a fenntartási időszak 10 évében munkásszállóként üzemeltetjük, utána pedig bármi lehet belőle.

Jobban számítottunk arra, hogy helyi üzemek vagy az M4-es gyorsforgalmi út dolgozóit szállásolják el itt, mintsem a debreceni autógyárét. Nem gondoltuk, hogy Debrecen ennyire tolja az iparosítást és ilyen igény jelentkezik szállásra. A BMW-gyár megjelenése nagyon jó, általa sok vendégéjszakát sikerült összeszednünk. Nem véletlen, hogy öt ember dolgozik

– részletezte a polgármester. Szegi Emma elmondta azt is, hogy ha Kabán működő cég hoz vendéget, mivel ide fizeti az iparűzésiadót, ezért a vendégéjszakánkénti 300 forintos idegenforgalmi adót neki nem kell kifizetnie. A nyitás óta egyébként nagyon jó kihasználtsággal működik a szálló.

Sok a fals és igazságtalan vád

– A kabaiak észre sem veszik, hogy itt vendégmunkások vannak. Azt gondolom, hogy az utóbbi időben a vendégmunkásokról megjelent kommunikáció nem jó irány. Sok fals és igaztalan vád kering róluk a közbeszédben. Nem jó irány, mert

amíg a viselkedésükkel nem adnak okot arra, hogy elítéljük őket, addig azt fölösleges ok nélkül megtenni. Azt pedig csak halkan kérdezem, hogy ha a Magyarországról külföldön dolgozó embereket ugyanilyen szempontból vegzálnák, itthon nem tudom, mit szólnánk hozzá. Nem kell előre elítélni valakit!

– fogalmazta meg véleményét Szegi Emma arról, hogy az utóbbi időben bizonyos sajtótermékek rossz színben tüntették fel a Magyarországon dolgozó vendégmunkásokat.

Nem volt gond velük

A Cívishír munkatársa is becsengetett a tetszetősen felújított egyemeletes épület ajtaján. Egy ott dolgozó fiatalasszony nyitott ajtót, aki meghallva jövetelünk célját (szeretnénk szétnézni a szállón), készségesen körbevezetett bennünket.

– Várjuk a következő turnust, most éppen nincsenek vendégmunkásaink. Utoljára kirgizek voltak három hónapig, előtte egy nagycsapat ukrán szállt itt meg. Románok szinte mindig voltak. A boltokba kijárnak vásárolni, a fürdőbe átmennek, a kabai élet részei ők.

A szállóvendégek mintegy kabai lakosként, kedvezményesen vehetik igénybe a szolgáltatásokat, így a strandot is. Szobaszám szerint odaadjuk nekik a Kaba-kártyát. Nincs probléma velük

– mondta a szálló dolgozója, akinél az alkoholfogyasztásra is rákérdeztünk. Elmondta, ittak a munkájuk után, főleg az ukránok nagyon tudtak inni, de nem volt velük gond, másnap mentek dolgozni.

A bejárat mögötti lépcsősort kamera szemléli, itt lehet nézni, visszanézni a ki- és bejárást. A földszinten egy hatágyas szoba van, a többi négyágyas. Gondosan előkészítve várja a következő munkásturnust, akikről nem lehet tudni, hogy kik lesznek. A folyosón fürdőszoba és WC nőknek, férfiaknak, de mivel csak férfiak a lakók, így értelemszerűen a női helyiségeket is átengedték használatra számukra. A wifikódot több helyen is láttuk kiírva; fontos a gyors internet az otthoniakkal való kapcsolattartás miatt. Az emeleten játékszoba csocsóval, mögötte egy nagy ebédlő, amely akár rendezvényterem is lehetne. Ezt azonban még egyetlen alkalommal sem használták. Fent komfortosabb, kétágyas, fürdőszobával ellátott szobákban élhetnek a vendégmunkások. Ezen a szinten van az elektromostűzhellyel, valamint mosó- és szárítógéppel is felszerelt konyha.