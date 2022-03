Sok funkciója volt már a Kaba Szabadság tér 5. szám alatt álló épületnek, volt már többek között TSZ iroda, könyvtár és iskola, azonban most egy teljesen új arculatot és feladatot kapott: munkásszállóvá építették át. A helyiek munkáshotelnek keresztelték el a közel 300 millió forintból megújult épületet, melyben 27 szoba 88 fő elhelyezését teszi lehetővé. Szegi Emma, Kaba polgármestere a szerdai átadó ünnepségen elmondta, régi vágyuk teljesült azzal, hogy város központjában a több mint 40 éves épületet felújíthatták. Felidézte, az önkormányzat 2020-ban nyújtott be a pályázatot az átalakításra, a Kormányhivatal közbenjárása révén a pozitív elbírálás után közel 235 millió forint támogatást kaptak a Pénzügyminisztériumtól. A város 60 millió forint önerővel járult hozzá a fejlesztéshez, mely 2021. november végén fejeződött be. Szegi Emma megosztotta, a kivitelezést helyi vállalkozó végezte, a műszaki átadást követően pedig az önkormányzat saját forrásból finanszírozta az épület berendezését, a közfoglalkoztatottak a bútorok előkészítésében tevékenyen részt vettek.



– Az ilyen vállalkozó kedvű településeknek köszönhető a mai foglalkoztatási piaci helyzet – mondta Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelő államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. Kifejtette, ma Magyarországon 4,7 millió munkavállaló, míg 2010-ben 3,7 millió volt. Mint mondta, óriási feladat egy gazdaság működtetése, nem mindegy, hogy ebben mennyien vesznek részt. – Hajdú-Bihar megyében korábban 30 ezer volt a regisztrált munkanélküliek száma, mely mára 14 ezerre csökkent. Kabán 650 munkanélküli volt a legnehezebb időben, most pedig kétszáz fő alatt van. Még ez is sok, tenni kell azért, hogy csökkenjen ez a szám és a vállalkozások még sikeresebbek legyenek – hangsúlyozta az államtitkár. A munkásszállók, apartmanok kialakítása kapcsán elmondta, cél volt az, hogy magához a szóhoz társuló negatív töltetet eloszlassák. Ezért ezeket az épületeknek maximum 200 fő lehet a befogadóképessége, és a minőségi is elvárás volt.

Kaba kapcsán kiemelte, az új funkcióval megáldott város a térség egyik meghatározó, élen járó települése.

A megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályának vezetője, Tapolcai Zoltán rámutatott, a cél a vegyes típusú foglalkoztatás lehetőségének megteremtése, s a hozott munkaerőnek szállást kell biztosítani, ez Kabán már megvalósulhat.

Papp László, Debrecen polgármestere szerint az, hogy Kabán munkáshotelt alakítottak ki, komoly stratégiai érzékre vall. Rámutatott, a térség az elmúlt időszakban megváltozott gazdaságfejlesztési szempontból. Emlékeztetett, polgármesterként azt a cél tűzte ki, hogy Kelet-Magyarország ne egy munkaerőbázis legyen, ahol képezik a fiatalokat, viszont azok máshol találják meg a boldogulásukat. – Az elmúlt évek megerősítették, hogy ez nem egy hiú ábránd. Az elmúlt 3 Orbán-kormány időszakában Kelet-Magyarország, Hajdú-Bihar megye és Debrecen kiemelt szerepet tölt be az ország gazdaságfejlesztésében.

Meg fogjuk élni az a pillanatot, hogy a munkaerő nem keletről nyugatra fog vándorolni, hanem fordítva

– mondta. Rámutatott, Kaba egy előremutató fejlesztést valósított meg, hiszen munkaerőre lesz szükség a térségben, s az ide érkező munkavállalóknak szállást kell adni. A munkáshotel kialakítását egy hiánypótló fejlesztésnek nevezte.

Az átadó ünnepségen Kaba városa is megkapta a Bocskai-szablyát Pajna Zoltántól, a megyei közgyűlés elnökétől.

KD