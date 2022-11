A Debrecen-Józsán épült STAY Apartment létesítésére a Dryvit Profi Kft. 2020 májusában nyújtott be pályázatot az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt Munkásszállók kialakítása elnevezésű felhívásra. Bana László ügyvezető a szerdai ünnepélyes átadón úgy fogalmazott, a jövő évtől egy második otthont szeretnének nyújtani azoknak a Debrecenbe érkező embereknek, akik ide építeni, gyártani, termelni és alkotni jönnek.

Bana László ügyvezető

Forrás: Kiss Annamarie

Tudatta, közel 423 millió forintos állami támogatással és közel 600 millió forintos önrésszel egy 184 férőhelyes szállót építettek az Észak-nyugati Gazdasági Övezetben elhelyezkedő BMW-gyár szomszédságában. Ismertette, az épületben 46 darab szoba van, mindegyikhez tartozik egy fürdőszoba, s mindegyikben biztosított az étkezési lehetőség, továbbá szintenként közös étkezőt alakítottak ki, s természetesen vannak kiszolgáló helyiségek. Az ügyvezető szerint az épület értékét tovább növeli a rendkívül kedvező üzemeltetési és energiaköltség, a mobiltelefonról működtethető hűtés-fűtés, az apartmanonkénti költségek elszámolásának lehetősége. Bana László megosztotta azt is, decemberben már valószínűleg le is tudnak szerződni bérlővel.

Kitért arra is, a józsai munkásszálló elkészülte nem egy lezárás, az apartmanházakból egy brandet szeretnének építeni.

Bodó Sándor országgyűlési képivselő

Forrás: Kiss Annamarie

Bodó Sándor országgyűlési képviselő, egykori foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár felidézte a foglalkoztatás területén a több mint 10 évvel ezelőtti állapotokat, amikor 3,7 millió munkavállaló volt Magyarországon. – Az egyik legfontosabb célként azt tűztük ki, hogy legalább 1 millióval többen dolgozzanak – emlékeztetett, s azóta ezt a számot sikerült is elérni. Mint mondta, amikor a programok között asztalra került a munkásszállók építése, akkor csatákat kellett vívniuk. – A most megépülő létesítmények a minőség garanciái arra, hogy ez jó döntés volt – összegezte a képviselő, aki megjegyezte, nagyon fontos az élhető környezet megépítése, hiszen, ma már nem működik az, hogy dobjunk be 4 vaságyat egy szobába és a folyosó végén pedig lehet zuhanyozni. A program kapcsán elmondta, első körben az önkormányzatoknak nyílt lehetőség a szállók kialakítására, majd a cégek is pályázhattak. Hozzátette, fontosnak vélték, hogy a keleti régióban magasabb legyen a támogatási intenzitás.