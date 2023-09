A „CIVIL INFO – NEA 2024” című országos tájékoztató rendezvény debreceni programját tartották szeptember 12-én a Vármegyeházán a Civilek a Fiatalokért Egyesület, mint a Hajdú-Bihar Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ címbirtokosa szervezésében. Az eseményen a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárságának munkatársai tartottak előadásokat az elmúlt év pályázati tapasztalatairól és a 2024-es lehetőségekről.

Az elmúlt években a sokak által ismert Hajdú hagyományok nyomában projekt keretén belül számtalan rendezvényt, programot tarthattunk, melyekbe nagyon jól és nagyon nagy számban be tudtak kapcsolódni a civil szervezetek is

– fogalmazott köszöntőjében Bulcsu László, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés alelnöke. Hangsúlyozta, a közös munka során még szorosabbá váltak az együttműködések a vármegyei önkormányzat és a helyi közösségek között, ez a jövőben tovább erősödhet, ugyanis a hajdú-bihari civil szféra tartalmas és minőségi munkát tud végezni.

Bulcsu László alelnök

Forrás: Kiss Annamarie

A köszönet hangján szólva Tasó László országgyűlési képviselő rámutatott: a különböző egyesületek, alapítványok, közösségek akkor is működtek, amikor nem állt rendelkezésre elegendő forrásuk, s vállalták azon feladatok elvégzését, melyet az állam vagy az önkormányzat nem tud teljességgel ellátni.

– A civil szervezetek nélkül nemzeti hagyományaink, a kultúránk elveszett volna. Minden területen ott vannak, kezdve a sporttól a hagyományőrzésen át, egészen a szociális szféráig – sorolta.

Hozzátette: a vármegye valamennyi civil szervezete olyan emberekből áll, akik energiájukat nem kímélve fektetnek időt munkájukba, ezért is igyekszik a kormány támogatni valamennyiüket.

Tasó László országgyűlési képviselő

Forrás: Kiss Annamarie

Még pályázhatók a Városi Civil Alap forrásai

Széles Diána alpolgármester elmondta,

Debrecenben több mint 1600 civil szervezet működik, melyek aktív alakítói a cívisváros életének. Mint fogalmazott, annyi rendezvényt, programot kezdeményeznek, hogy fizikai lehetetlenség valamennyin részt venni.

– Ez is jól mutatja, mit is képviselnek ezek a közösségek, amelyeknek a tagjai nem az egyént helyezik az előtérbe. A város szívét-lelkét jelentik – jegyezte meg. Hozzátette, a város egyesületei, alapítványai jelentős szerepet vállalnak például a szociális szféra területén, ezért is feladata az önkormányzatnak és a kormánynak is, hogy őket támogassa.

Széles Diána alpolgármester

Forrás: Kiss Annamarie

Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság helyettes államtitkára az elérhető pályázati lehetőségekről, s azok aktualitásairól tájékoztatta az érdeklődőket. Előadásából kiderült, a Városi Civil Alap pályázat 4,8 milliárd forintos kerettel indult, s öt kategóriában kínál támogatási lehetőségeket: a civil szervezetek ingatlanvásárlásra vagy -felújításra; gépkocsibeszerzésre; rendezvények szervezésére; kommunikációs feladatokra; valamint eszközbeszerzésekre igényelhetnek forrást.

A működési célú támogatások bérekre és rezsifinanszírozásra is fordíthatók. A pályázatok október 2. 10 óráig nyújthatók be

– tette hozzá.

Szalay-Bobrovniczky Vince

Forrás: Kiss Annamarie

A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 13,9 milliárd forintos keretösszeggel nyílik meg, hárommilliárd forinttal többel, mint 2023-ban.

A változások között említette, hogy megszűnik a 150 ezer forintos kompenzáció; emeltek az egyszerűsített támogatások keretösszegén; valamint a 3 millió forintot meg nem haladó támogatások esetén egyszerűsített elszámolást vezettek be.