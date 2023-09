Nagy sikere volt a rendezvénynek

Csanda Gergely, a rendezvény főszervezője a Haonnak elmondta, 2022-ben rendezték meg az első Országos Gaming Expót. Ekkor végigjárták valamennyi vármegyeszékhelyet, több mint harmincezer látogató látogatott el a rendezvényekre. A PlayIT és a Budapest Comic Conok megrendezéséért is felelős szakember hozzátette, komoly érdeklődésnek köszönhetően az Esportmilla úgy döntött, idén is megszervezik az eseményt.

– A tavalyi gyakorlattal ellentétben nem a hétvégéket, hanem a hétköznapokat választottuk, elsősorban azért, mert iskolai osztályokat céloztunk meg. A programok is hozzájuk alkalmazkodnak, többek közt edukációs előadásokkal is készültünk – mondta a főszervező.

Kifejtette, szakértők segítségével az internetes zaklatás elleni védekezéssel, a gamingben rejlő lehetőségekkel, veszélyekkel is foglalkoznak, valamint szó lesz arról is, mi az, amit a saját javára fordíthat a játékos az e-sportban. Elmondta azt is, nem csupán az online játéktérrel várták a résztvevőket az ingyenes rendezvényen: így a Carfootballt, a Carsumot, a játékok őskorát bemutató retro PC-ket, a társasjátékrészleget és az autószimulátorokat is kipróbálhatták a gamerek.