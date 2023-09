Véradókat toboroztak szombaton a Debreceni Egyetem főépülete előtt a Magyar Légimentésért Alapítvány, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft., a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat szervezésében A Haon délutáni ottjártakor még bőven akadtak, akik elsősorban azért vették az irányt az Egyetem tér felé, hogy kívül-belül megcsodálják a közelről egyébként ritkán látható mentőhelikoptert, és minden részletet megtudjanak a készséges türelemmel válaszoló személyzettől. A gyerekektől az idősekig szinte szünet nélkül záporoztak kérdések az önkéntesek felé a légijármű le- és felszállásával, fogyasztásával és teherbírásával kapcsolatban.

Ezúttal benézhettek az érdeklődők a gép belsejébe is

Forrás: Szakál Adrienn

Számít a személyes indíttatás

Az egyetem épületében véradásra várták a jelentkezőket. Dúl Márk, a Debreceni Egyetem harmadéves mentőtiszt-hallgatója önkéntesként vett részt a tematikus napon, és kérdésünkre elmondta, hogy izgalmas nap áll mögöttük rengeteg résztvevővel, és mivel a legfontosabb cél a toborzás volt, örömmel igazították a véradási pont irányába az érdeklődőket.

Veronika a családjával érkezett délután az Egyetem térre, a véradásért járó helikopteres kitűzőt a kisfiának adta, a Vöröskereszt másik ajándékát, a vitamincsomagot pedig az édesanyjának. Kérdésünkre elmondta, azóta igyekszik minden lehetséges alkalommal vért adni, mióta ő maga is kapott egy régebbi, súlyos balesete után. A Vöröskereszt Hősképző standjánál az újraélesztéssel kapcsolatban lehetett fontos információkhoz jutni. Gyors körkérdésünk után – ha nem is hivatalos statisztikai értékkel, de – úgy összegeztünk, hogy körülbelül minden második embernek van csak aktív és használható tudása elsősegélyügyben. Az érdeklődők között olyan is volt, aki itt kapott kedvet hozzá, hogy egy alapos felkészítésen sajátítsa el a legfontosabb ismereteket az életmentéshez.

Piros Éva, a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Vármegyei Szervezetének kommunikációs referense portálunknak elmondta, ezen az alkalmon 34-en adtak vért, ami sikernek minősül a véradó programjaik között.

A szervezet következő véradási helyszíneiről itt https://voroskereszthajdu.hu/tartalmak.php?id=3 lehet tájékozódni.