A Debreceni Egyetem a hagyományának megfelelően ebben az évben is ünnepi szenátusi ülésével nyitotta meg a következő tanévet. Idén csaknem húszezren jelentkeztek az intézménybe, s 12 ezer hallgató kezdheti meg szeptemberben az első évfolyamot.

– Ez feltehetően életük egyik legfontosabb napja – köszöntötte a hallgatóságot Szilvássy Zoltán rektor. Tanévnyitó beszédében elmondta, hogy a jelen lévő fiatalok az ország legnagyobb és a legszélesebb képzési spektrummal rendelkező intézményébe óriási érdemekkel iratkozhattak be nemrég. – Amiben profik akarnak lenni, tőlünk megkapják – fogalmazott, majd az egyetem jogelődjének, a Református Kollégiumnak az 1538-as megalapítását idézte fel.

– A debreceniek azt tartották fontosnak, hogy azokban a vészterhes időkben is legyen egyetemük – mutatott rá, hozzátéve, hogy 1914-ben kolerajárvány pusztított az intézmény újkori történetének elindulásakor. Felhívta a figyelmet a koronavírus-járvány következő hullámára, majd óvatosságra intette a hallgatókat.

– Amit tőlünk megkapnak, az a tudás. Ezzel tudta magát megvédeni a történelem során Magyarország, ehhez kapcsolódóan pedig a 14 magyar Nobel-díj is beszédes információ. Önök megkapják ehhez a szükséges muníciót – mondta, és végül úgy vélekedett: az Orando et Laborando – imádkozva és dolgozva – elvének mentén, ezen az úton kell továbbhaladniuk az új hallgatóknak is.

A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Kossa György elnök ünnepi köszöntőjében elmondta, hogy az egyetem életében több szempontból ünnep a mai nap: a kiválóságé, az oktatóké, a hallgatóké, az évfordulóké, a munkatársaké. Kiemelte, hogy a 2021-ben létrejött új működési modellel megerősödött az intézményi autonómia, erősítve a tudomány, az oktatás és a gazdaság együttműködését. – Ennek a modellnek a létrehozása történelmi lépés volt Magyarországon – jegyezte meg.

Köszönetet mondott a térség honatyáinak azért, hogy az intézmény értékeit és érdekeit szem előtt tartják, végül úgy összegzett: felelősségteljesen sikerült kialakítani a modern, hatékony, széles diszciplínával rendelkező, a társadalmi, az egyházi, az akadémiai szervekkel és más szereplőkkel együttműködő egyetemet.

Forrás: Czinege Melinda

Teljesítmény, minőség, hivatástudat

Kitért arra is, hogy Európa egyik legjobb egyetemeként tovább erősítik mindazt, amivel az oklevelek megítélése, értéke emelkedhet, mert ezek határozzák meg az egyetem jövőjét.

Beszélt az intézményi infrastruktúra-fejlesztésről, a professzori és PhD- ösztöndíjakról, szót ejtett az intézmény saját színházáról, zenészeiről és sportolóiról, majd hozzátette, hogy Magyarország legnagyobb betegellátó helye is a Debreceni Egyetem.

Félre kell tenni az egyéni érdeket, és el kell fogadni a közösség érdekében hozott döntést, ahogy néhány esetben a közösségnek is vissza kell lépnie az egyén érdekében. Legyünk büszkénk arra, hogy van múltunk és jelenünk, mert így lehet alapoznunk a jövőre is

– vélekedett.

Végül hangsúlyozta, hogy csak a tudás és a teljesítmény számít, arra intette a hallgatókat, hogy ne politizáljanak, mert az megmérgezi a mindennapokat. – A református egyház hagyta ránk azt a keresztény értékrenden alapuló nyitottságot, melyre mindezt megalapozhatjuk. Hiszünk a tudomány és az oktatás szabadságában, mert ezek nélkül nincs jövő – fogalmazott.

Forrás: Czinege Melinda

Életpálya az agrárium

Nagy István agrárminiszter a köszöntőjében annak a vélekedésének adott hangot, hogy minden jövőnk attól függ, milyen tudással rendelkezünk. – Amikor a jövőről beszélünk, kihívásokról, akadályokról, lehetőségekről és új utakról beszélünk, és ez különösen igaz az agráriumra. Nemzetgazdasági és nemzetbiztonsági szempontból is fontos az ágazat. Az agrárium biztos megélhetést és karriert kínál, a fiatalok ezt látják, és egyre nagyobb a kereslet a képzett szakemberek iránt – mutatott rá, megjegyezve: országosan több mint 4 ezer hallgató kezdi el agrártanulmányait ebben a tanévben. Felhívta a figyelmet a ma legfontosabb területekre az ágazatban, melyek mind innovációra épülnek, de nem lettek volna képes önálló válaszokat adni a tudományos kérdésekre a Debreceni Egyetem nélkül.

– Először mindig vetni kell, hogy majd sikeresen aratni is lehessen – fogalmazott.