Egykedvűen legelésznek a tehenek, egy fával megrakott kocsi kanyarodik a vadregényessé gazosodott Halápi Csárda melletti földúton, ahol az erdész a kocsist dirigálja. Ez nem a legendás vendéglátóhely 18. századi életképe, hanem az első jelenet, ami a napokban a Haont fogadta. Korábban több alkalommal is beszámoltunk róla, hogyan romlik évről évre az 1778-ban felépült ingatlan és közvetlen környezetének állapota, a legutóbbi szemlénk azonban a vártnál is nyomorúságosabb látványt eredményezett. Az épületből mára a hajléktalanok is elmenekültek, vélhetően azért, mert a tetőgerenda is feladat az idővel folytatott harcot, ezzel életveszélyessé vált az épület, másrészt nyílászárók híján nem biztosít se biztonságot, sem meleget.

Szebb napokat is látott a csárda

Forrás: Molnár Péter

Nem csak a fotóriporter szemének fájó a csárda romjainak látványa, olvasóink közül többen számoltak be másfél-két évtizeddel ezelőtti élményeikről. Volt, aki vadászat vagy erdészeti munkája után tért be rendszerint egy-egy szíverősítőre, mások a közeli tanyára zenekari próbára érkeztek, de itt találkoztak össze délután a városrész (javarészt férfi) lakosai, ahogy hétvégenként a környéken túrázók és a diszkóba érkezők, merthogy az ezredforduló környékén táncparkettként is működött a szebb napokat látott hely, ahol telenként a kályha mellett a gazdáikat kísérő kutyák és a környék macskái melegedtek.

A csárda tehát a több mint 250 évvel ezelőtti létrejöttétől egészen a közelmúltig több volt puszta vendéglátóipari egységnél, sokaknak ma is fontos találkozások, a halápiak közösségi életének nélkülözhetetlen színtere volt ez.

A tulajdonos nem adja fel

Portálunk kérésére Szász Sándor, a Halápi Csárdát tulajdonló debreceni cég ügyvezetője mondta el a legfontosabbakat.

Tervben van a rekonstrukció, viszont az örökségvédelmi szabályzat miatt a megvalósítás feltételei a vártnál sajnos lényegesen szigorúbbak

– fogalmazott. Az üzletember szerint tovább nehezíti a beruházást, hogy a csárda megvásárlása után nem sokkal lezárultak azok a pályázati lehetőségek, melyekkel kiegészítve a társaság önerejét tevőlegesen is belekezdhettek volna a munkálatokba. A tulajdonos egyeztetett már a debreceni önkormányzat illetékeseivel és az Örökségvédelmi Hivatallal egyaránt, hogy ha az épület fénykorát nem is tudják visszahozni, kezdetben legalább egyfajta állagmegóvás lehetővé váljon.