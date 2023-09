Szeptember 25-én megkezdődik a Parlament őszi ülésszaka, melyre számos fontos törvényjavaslatot is előterjesztettek a kormány szaktárcái. Ezek között szerepel egyebek mellett agrár, igazságügyi, közbiztonsági és örökségvédelmi tárgyú javaslat is. A részletekről Pósán László országgyűlési képviselőt, a Kulturális Bizottság elnökét kérdeztük.

– Az ellenzék részéről nem számítunk arra, hogy a parlamenti vitakultúrájukon és politikai magatartásukon változtatni fognak.

Várhatóan ugyanazzal az idiotizmussal, légből kapott vádakkal jönnek, mint korábban, és az alapvető hozzáállásuk az lesz, mint mindig: amit a kormány csinál, az rossz

– válaszolta arra a kérdésre, hogy mit vár az ellenzéktől az év hátrelévő részében az Országház falai között. Úgy véli, az ellenzék azon gondolkodásmódja, mely szerint minél rosszabb az országnak, annál jobb nekik, továbbra sem változik.

– A tavaszi ülésszak egyik záróakkordja volt a vendégmunkásokról szóló törvény elfogadása, amely világosan megmondja: kizárólag munkavállalás céljából, maximum 3 évre jöhetnek külföldi munkavállalók, s ők is csak abban az esetben, ha magyar munkavállalókkal nem lehet feltölteni az adott álláshelyeket – idézte fel Pósán László.

Ehhez kapcsolódóan rámutatott: az ellenzék a migrációs válság kitörése óta ellenzi a határkerítést, ellenőrzés nélkül beengednének mindenkit a zöldhatáron, ezzel szemben most ellenségnek jelölik meg azokat, akik néhány évre, munkavállalás céljából jönnének az országba.

– Az a fajta rosszindulatú dolog ez, mint amikor évekkel ezelőtt 23 millió román vendégmunkással riogatott Kovács László. Ez egyszerűen nonszensz hozzáállás. Ma Magyarországon nem tudna működni például a húsipar, hogyha nem lennének vendégmunkások is ebben az ágazatban. A vendégmunkások nagyrésze egyébként a román határ túloldaláról jön ebbe a térségbe, s ők is magyarok.

Javarészt szaktörvények módosításait terjesztette elő a kormány

– Ha megnézzük a következő félév törvényhozási tervezetét, látható, hogy leginkább szaktörvények kerülnek napirendre. Ezek azért is fontosak, mert az életünket különböző ügyek mentén szervezzük, ezekhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő szabályozások – összegezte a kormány által benyújtott törvényjavaslatok céljait a debreceni országgyűlési képviselő. Kiemelte többek között, hogy az agrárminiszter által a Farmer Expón bejelentett törvénymódosítások is a listán vannak, továbbá egy régi megoldás: az erdőbirtokossági társulatokról szóló jogszabálytervezetről is tárgyalnak majd a honatyák.

A közbiztonság erősítésével kapcsolatosan napirendre kerül egy olyan törvény, amely a polgárőrség szervezetfejlesztését szolgálja majd.

Szerencsére hazánkban erős a közbiztonság, de mindig törekedni kell a tökéletességére. A polgárőrség egy jól működő szervezet, ahol jelen vannak, ott sokkal magasabb az emberek biztonságérzete és jóval alacsonyabbak a bűncselekmények, szabálysértések száma

– tette hozzá.

Hogy a cívisházak cívisházak maradjanak

Az örökségvédelemmel kapcsolatos törvények módosítására is sor kerülhet az ősz folyamán. Ezzel kapcsolatban Pósán László hangsúlyozta: a szabályozások célja, hogy a felújított műemléki épületek kerüljenek olyan hasznosításba, mellyel valamilyen funkciót kapnak, s egyben az állagmegóvásuk is megoldottá válik. – Nyugaton többféle megoldással találkozni, ilyenek például a kastélyszállók, melyekből egyre több akad itthon is. Debrecenben nagy értéket képviselnek a cívisházak, de biztonságban akkor lesznek, ha olyan gazdájuk van, akik vigyáznak rá – jegyezte meg.

Mindezek mellett a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről, a Hungary Helps Program megújításáról, továbbá a tavalyi évi központi költségvetés zárszámadásáról szóló törvényjavaslat is napirendre kerül.

– Minden bizonnyal lesznek képviselői indítványok is. Egyik halasztást nem tűrő téma például a választással kapcsolatos jogszabályok rendbetétele. Hónapok óta köztudott, hogy külföldiek igyekeztek pénzzel beavatkozni a legutóbbi magyar országgyűlési választásokba olyan civilnek mondott köntösbe bújva, amelyekre a választási törvény nem vonatkozik – mondta a debreceni honatya.