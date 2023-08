Sör és kaktusz a Nagyerdőn

A város több pontján muskátlitornyokat is láthatnak a nézelődők. Így az Aranybika előtt, az Emlékkert szomszédságában vagy épp az Egyetem téri szökőkút mellett is. Az egyetem főépülete nemcsak a virágtorony miatt lehet látványos: egy szemrevaló sziklakertbe is botolhatunk. Azért nem árt a lábunk elé nézni, az installációban méretes, tüskés kaktuszok is díszelegnek. Ha a ránézésre több éghajlati övet felölelő kerttel szembe állunk, szinte érezhetjük a bal oldalról sivatagi forróságot árasztó klímát, amely jobbra haladva fokozatosan pálmafás oázisba, majd a jól ismert, kontinentális növényvilágba hajlik át.

A Békás-tó felé haladva szinte lehetetlen nem észrevenni a Beer by Lake, azaz a Nagyerdei Sörkert kapuját, melyet átlépve megérkezünk a rendezvény színterére. Hétfőtől csaknem 200-fajta kézműves különlegességet kóstolhatunk a hazai és a nemzetközi főzdék hordóiból.

Az egyik szervező a helyszínen arról tájékoztatott minket, az előkészületek nagy része vasárnap délutánra elkészül, mindössze az értékesebb dekorációkat fogják hétfőn a helyükre tenni. Elmondta, a Bor- és Jazznapokon felállított bódékat költséghatékonysági okokból nem szállították el, így azokat a karneváli hét sörfesztiválján is hasznosítani tudják.