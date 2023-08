Az utóbbi időkben egyre több fényképet osztanak meg a közösségi oldalakon, és egyre több újságcikk szól a kaktuszok elterjedéséről Magyarországon. Az emberek hazánk elsivatagosodását látják a csodálatos, bár idegen növény elszaporodása mögött.

Kaktuszok Kunbaracsnál 2022-ben

Forrás: MW-archív

Váradi Zoltán, a Természettár vezetője szerint sajnálatos módon bizonyos fajok olyannyira kiválóan érzik itt magukat, hogy még a telet is képesek elviselni.

Betudható a klímaváltozásnak, hogy az egyre melegebb nyaraknak köszönhetően a kaktuszok jól érzik magukat, azonban az aszályos időszak még nem indokolná a megjelenésüket, mivel nem részei az őshonos flórának

– vázolta fel a szakember.

Kifejtette, a kaktuszoknak nemcsak Magyarországon, de még Európában sem kellene létezniük, mivel Amerikából származnak. Hazánkba úgy kerültek, hogy egyrészt tudományos céllal botanikus kertekbe, arborétumokba telepítették őket, illetve számos ember hódol a kaktuszgyűjtésnek. A probléma akkor kezdődött, amikor a kaktuszok – például zöldhulladékként – kikerültek a gondozott területről.

Váradi Zoltán, a Természettár vezetője

Forrás: Napló-archív

Nehéz tőlük szabadulni

– A kaktuszokra jellemző, hogy rendkívül agresszívan terjeszkednek, létrehoznak egy homogén állományt, így minden más növényt elölnek, ahol megjelennek. Elsősorban a homokos, kavicsos, sziklagyepes részeken fordulnak elő. Éppen ezért különösen a Kiskunsági Nemzeti Parkban, de ma már a Mátrában is találhatunk belőlük, ezzel sok problémát okozva a parkok gondozóinak, hiszen terjedésüket valahogy vissza kell szorítani. Magyarországon eleve kevés a sziklagyep, amely tele van számos, őshonos védett növénnyel, a kaktuszok pedig ezeket szorítják ki – mondta a Természettár vezetője.

Úgy látja, Hajdú-Bihart egyelőre nem fenyegeti az invázió, de valószínűleg meg fognak jelenni a vármegyében is. Figyelembe kell venni, hogy a kaktuszok a kavicsos, homokos talajt igénylik, ami Hajdú-Biharra kevésbé jellemző, azonban a nyírségi homokon már bizonyára jól éreznék magukat. Országos szinten azonban több mint 60 helyen szinte már állandó populációval rendelkeznek a különféle kaktuszfajok. Ezeket a területeket térképeken jegyzik, és minden évben próbálják kiirtani őket, sajnálatos módon sikertelenül.

Váradi Zoltán szerint a probléma ugyanis nem szűnik meg azzal, ha egyszerűen összeszedjük őket. A gyökerük nagyon erős, ezért ki kell ásni a kaktuszokat, ami talajfelszín-bolygatással jár. Sok esetben, ha növénynek egy kisebb szelvénye, letört része ott marad, a faj újra megtelepszik, emiatt roppant nehéz végleg megszabadulni tőlük.

Forrás: MW-archív

– Hazánkban nagy divatja és hagyománya van a kaktuszgyűjtésnek, számos fajt hoznak az országba, azonban nem minden faj jelent veszélyt, ugyanis a legtöbb kaktusz nem télálló. Egyesek fajok azonban kibírják a telet. Különösen, ha az utóbbi évek téli hőmérsékletét vesszük figyelembe. Ilyen például a medvetalpkaktusz, amellyel sok dél-európai országban is találkozni lehet hatalmas méretű példányokkal, holott ott is tájidegenek. Ezeken a vidékeken már sziszifuszi küzdelmet folytatnak ellenük, több részen már fel is adták – mondta. A kemény telek talán megoldást jelentenének a terjedésükre, azonban a kaktuszok a sivatagi időjáráshoz szoktak, mely a legmagasabb napi hőingadozással büszkélkedhet: a nappal 40 fok feletti hőség éjjel mínuszba is fordul, így a téli fagyokat könnyedén kibírják.