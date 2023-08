Az esemény csütörtöki nyitányán elhangzott, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán 1923-ban létrehozott Francia Tanszék a felsőfokú francia tanulmányok egyik hazai központja, jelentős tudományos műhely. Hosszú múltra visszatekintő együttműködést folytat más magyar egyetemekkel és kutatóintézetekkel, valamint Franciaország, Belgium, Svájc és Kanada számos intézményével is.

A konferencia része a centenáriumi programsorozatnak, amelynek keretében korábban a 100 év történetét bemutató kiállítást és alumni találkozót is rendezett a tanszék. A találkozó célja, hogy felmérje és megvitassa a tudományos párbeszédek hatását a francia tanulmányokra, valamint a bölcsészet- és társadalomtudományokra általában. A konferencia emellett lehetőséget biztosít új gondolatok előhívására a tudományos, oktatási és intézményi kihívásokkal kapcsolatban. A szervezők olyan előadás-javaslatokat vártak, amelyek a legkülönbözőbb elméleti és módszertani megközelítések keretében járulnak hozzá a számvetéshez a nyelvészettől kezdve az irodalom- és kultúratudományon át a pedagógiáig és a francia nyelv oktatásig.

Tudományos és kulturális kapcsolatok

Un siècle de dialogues, a konferenciánk címe tehát egyrészt a múltunkkal való folyamatos párbeszédre utal: a konferencia ki kívánja emelni nagy elődeink munkáinak máig tartó hatását a francia tanulmányokban, rá kíván mutatni a munkásságukhoz való kapcsolódási pontjainkra, vagy épp a velük szembeni adósságainkra.

– fogalmazott Nagy Andrea, a DE BTK Francia Tanszékének tanszékvezetője.

Nagy Andrea, a DE BTK Francia Tanszékének tanszékvezetője

Forrás: Czinege Melinda

Hozzátette, a konferencia ugyanakkor egy olyan eszmecserefórum is kíván lenni, ahol a jelen kor olyan tudományos, oktatási vagy intézményi kihívásaival is számot vethetünk, amelyek már most alapjaiban forgatják fel az egyetemeinken folyó francia tanulmányokat, mind oktatási, mind kutatási téren, Magyarországon és külföldön egyaránt.

– A debreceni Francia Tanszék százéves történelme során mindig is a tudományos és kulturális kapcsolatok és eszmecserék helyszíne volt. Nagy hagyománya van az oktatási, tudományos és kulturális együttműködésnek elsősorban magyarországi és franciaországi egyetemekkel és kutatóintézetekkel, de számos más, akár francia nyelvű, akár nem francia nyelvű országgal is.

Jelen konferencia ezt az egy évszázaddal ezelőtt elkezdett, egymást gazdagító párbeszédet kívánja folytatni – emelte ki a tanszékvezető.

Fontos a francia nyelv és kultúra

Bartha Elek, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese köszöntőbeszédében elmondta, a mostani konferencia többnyire egy programalkotás, egy hitvallás, egy vezérvonal – amely a tanszék munkásságát az elmúlt évszázadban is jellemezte, és ezután is ebben az irányban igyekeznek folytatni a munkát – a párbeszéd jegyében.

Ezen a 100 éves évfordulón önkénytelenül az jut az ember eszébe, hogy egy halandó életében 100 esztendő tekintélyes időszak, elég hosszú ahhoz, hogy egy komoly életművet hozzon létre, azonban a hosszú évtizedek elteltével ez az életmű többnyire már lezárul és értékelhető

hangsúlyozta, majd párhuzamot vont egy ember életkora és egy intézmény fennállása között.

Bartha Elek, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese

Forrás: Czinege Melinda

Úgy fogalmazott, ha egy intézményt veszünk alapul, akkor szintén elmondható, hogy a 100 év tekintélyes és komoly teljesítményeket lehet ez idő alatt produkálni, viszont egyáltalán nem lezárást jelent. – Az intézmény tovább folytathatja működését, és az ilyen alkalmakon, mint a mai, vissza lehet tekinteni az eltelt évtizedekre – tette hozzá az oktatási rektorhelyettes.

A Francia Tanszék centenáriumát ünnepeljük, ami egy olyan különleges alkalom, amely rávilágít a francia nyelv és kultúra fontosságára, különleges szerepére is – szögezte le Keményfi Róbert, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja. Kiemelte, a bölcsészeti képzés az egyetemen 1914-ben, azaz 109 évvel ezelőtt, éppen a francia nyelv oktatásával indult el. – Vannak tehetséges kollégák a kar francia képzésén, akiknek fontos egy ilyen konferencia megszervezése – az „ügy feltárása” – fűzte hozzá.