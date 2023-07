Hatalmas pontyot fogott nemrég a Debrecenhez közeli Látóképi-tározón egy szerencsés debreceni horgász, Nagy Norbert, erről a horgászhely Facebook-oldala számolt be szerdán. Mint írják, a horgász saját egyéni rekordját döntötte meg a felkapott debreceni horgászhelyen, a pompás tőpontyot nem sok választotta el a 20 kilogrammtól.

Nagy Norbert a Haon érdeklődésére elmondta, több mint 20 éve horgászik, általában bojlis módszerrel, de olykor feeder-ezni is szokott.

A horgászat számomra az igazi kikapcsolódást jelenti. Legyen az ismerősökkel, vagy egyedül. Viszonylag sokat vagyok vízparton, mondhatni januártól egészen decemberig, ahogy azt az időjárás és időm engedi. De egy percét sem bánom a kint töltött időnek, még ha néha nem is úgy van kapásom, ahogy azt szeretném. Olyan volt számomra egy közel 20 kilogrammos pontyot kifogni, mint amikor valaki régóta lottózik és egyszer sikerül nyernie egy nagyobb összeget. Talán annyi a különbség, hogy a horgászatnál némi munkát is bele kell fektetni, és nem árt, ha értünk is a pecázáshoz

– tette hozzá Nagy Norbert.

Jól döntött

A horgász beszámolójában elmondta, július elején egy 24 órás horgászatra érkezett ki a látóképi tóra, erős északi szél volt, így a gátra szeretett volna leülni, de végül a 2. számú behúzós helynél kötött ki. – Elég jó döntésnek bizonyult, szinte alig aludtam, ugyanis sikerült a számos kisebb ponty mellett egy 10 kilogrammos, és egy több mint 12 kilogrammos pontyot szákba terelnem. Kora reggel még mindig erős északi szél volt, ezért úgy döntöttem, helyszínt módosítok és átköltöztem a 3. számú behúzós helyre, ami a tó északi sarkán helyezkedik el, remélve, hogy jól döntök. A sejtésem pedig beigazolódott, pár darab kisebb hal után egy csaknem 16 kilogrammos töves akadt a horgomra, amit sikerült is megörökítenem.

Folyamatosan húzták a halak a csalimat, néha még a székemre se értem vissza. A sok „kisebb” hal mellett jött egy 10 kilogrammos, 14,30 kilogrammos és egy 13,45 kilogrammos ponty, tehát 24 óra alatt elég szépen húztam a halakat, nagyon elégedett voltam

– idézte fel a horgász.

Nagyobbnál nagyobb pontyok

Nagy Norbert annyira felbuzdult, hogy úgy döntött, a hónap közepén is visszatér a tóra, tesz egy próbát, hátha rejt még nagyobb halakat a Látóképi-víztározó. – Ezúttal a 7. számú behúzós helyre ültem le, remélve, jön valami jobb hal. Nem is kellett sokáig várni, kora reggel érkezett is egy több mint 11 kilogrammos töves, no meg az apraja. Nem unatkoztam, folyamatosan jöttek a kapások, de inkább csak kisebbek. 14 óra után érkezett egy nyári zápor, ami elvágta a halak kapó kedvét. Variálni kezdtem a csalikat, bízva abban, valamelyik felkelti a halak érdeklődését, ami így is volt – részletezte.