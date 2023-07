A Debreceni Mentőállomás udvarán találkoztunk Helmeczi Józseffel. Ő az a mentőápoló, akinek idén júniusban, a debreceni Vármegyeházán megrendezett Mentők napján jubileumi, negyven éves szolgálatát méltatta az Országos Mentőszolgálat. Ami legalább ekkora elismerés lehetett számára, az a bajtársaktól kapott vastaps, mely egészen végigkísérte a teremben az oklevél átvételét. Látható volt, hogy egy olyan emberről van szó, akinek a szakma és a kollégái is megveregetik a vállát.

Helmeczi József szinte a kezdetektől eggyé vált a vármegyei mentős élettel. Beszélgetésünk elején, a mentőállomás épületébe érve elmondta, még emlékszik arra, amikor a Külsővásártér utcai létesítmény helyett egykor tüzép állt, mielőtt a mentőállomás 1972-ben átköltözött a Péterfia utcáról. Apja is a mentőknél szolgált, így már gyermekként otthonosan mozgott az akkor még korszerű épületben, és érdeklődve figyelte a hős mentők mindennapjait.

Az érettségi után tett egy kitérőt, Budapesten tanult repülőgép-szerelőnek, de végül úgy döntött, visszatér Debrecenbe. Már ismerősként fogadták, amikor 1982-ben magára öltötte az egyenruhát. A lehető leghamarabb elvégezte a különböző egészségügyi képzéseket, és mint mindenki, a ranglétra alján kezdte, az akkor még szállítókocsinak nevezett mentőautón.

Helmeczi József egy mai mentőautóval, a debreceni mentőállomás udvarán

Forrás: Kiss Annamarie

Akkoriban Hajdú-Biharban összesen hat mentőállomás létezett, bevett szokás volt, hogy vidékre vezényelték ki helyettesíteni a debrecenieket. Így töltött el hosszabb időt Helmeczi József Hajdúnánáson és Hajdúszoboszlón, valamint segédkezett az éppen akkor megalakult Egyeki Mentőállomás beindításában is.

Amellett, hogy megismerte a vidéki emberek gondolkozását, komoly helyismeretre is szert tett, ami a mentős szakmában igencsak hasznos. Visszatérve Debrecenbe az oxiológiai ellátás ismereteibe ásta bele magát, hogy minél jobban segíthessen az életveszélyben lévő betegeken. Eleinte esetkocsin teljesített beugróként szolgálatot, majd igyekezetét látva lehetőséget kapott, hogy rohamkocsin is dolgozzon. Szolgált a korai Nysa mentőautón, majd része volt a Toyota korszaknak, a korai Mercedeseken is dolgozott. Számos szaktekintély mellett Hadházi Csaba professzortól tanulhatott, az anatómus korát meghaladó szakmai tudást adott át kollégáinak. Már akkoriban olyan módszereket alkalmazott – például a gyógyszerek testsúly szerinti adagolása –, melyek ma már előírásnak számítanak.

Mentális és fizikai erőre is szükség van

Helmeczi József a rohamkocsi mellett ekkor már a Kamov típusú helikopteren kóstolgatta a légimentést, a később érkező Eurocopter 135-ösön pedig az első perctől helyet kapott. Csaknem 18 évet töltött helikopteres mentéssel, teljesen más oldaláról megközelítve a betegellátást. Nem mindennapi lélekjelenlétre van szükség, amikor a magasban száguldó helikopteren van szükség újraélesztésre, vagy amikor a terepviszonyok miatt nehezen tudnak megközelíteni egy sérültet.

A rutinos mentős elmondta, az önkontroll mellett fizikálisan is bírniuk kell a terhelést. Legyen szó ugyanis rohamkocsiról, helikopterről, a mentők felszerelése úgy van összeállítva, hogy a náluk lévő 3-4 táskában hordott eszközökkel teljes ellátást tudjanak biztosítani kritikus állapotban lévő betegek esetében is. A fonendoszkópot és némi alapfelszerelést tartalmazó fekete bőrtáska már csak a mentőápoló emlékeiben él. Ma már a protokoll alapján bizonyos táskákat mindig magukkal visznek, így – ha komplett eszközállománnyal érkeznek – nem éri őket meglepetés a helyszínen.

Egy régi Nysa típusú mentőjárművel, amilyenen régen dolgozott

Forrás: Kiss Annamarie

Traumatikus emlékek

A rohamkocsin eltöltött évek alatt számos tragédiát, megrázó eseményt is átélt Helmeczi József. Elmondása szerint ezeket hosszú évek alatt az ember megtanulja feldolgozni. Ebben ma már rendelkezésre állnak az Országos Mentőszolgálat pszichológusai is, de a nyolcvanas-kilencvenes években még ilyen segítségre nem számíthattak a dolgozók, ezért akkoriban sokan nem tudtak megbirkózni egyedül a szolgálat közben látottakkal.

És, hogy mi ráz meg a legjobban egy mentőst? A válasz egyértelmű: ha egy gyermekkel történik valami. Helmeczi József úgy látja, a gyerek magatehetetlen, fél panaszkodni, vagy nem is tud. Vészhelyzetben a gyermekeknek nincs mondandójuk, meglepődnek és nem beszélnek. Ráadásul fontos a megfelelő kommunikáció ellátás közben is, hiszen a gyerekek félnek a különböző eszközöktől.

Ami a leginkább mély nyomot hagyott benne, az egy, a kétezres években, a hajdúnánási autópálya lehajtónál történt tragikus eset. Egy fiatal házaspár a fővárosból Hajdúszoboszló irányába tartott 5 és 8 éves gyermekükkel az autóban, amikor balesetet szenvedtek. Helmeczi József és csapata a mentőhelikopterrel gyorsaságuknál fogva elsőként értek ki a helyszínre, ezért rengeteg tennivalója akadt az egységnek. Aki lehamarabb érkezik, annak kell felmérni a súlyossági fokozatot, vagyis triázsolni kell a sérülteket. Akkor is, ha nincs segítség. A szóban forgó balesetnél a jármű felismerhetetlenségig roncsolódott, a benne utazók már nem voltak életben.

Mivel a társszervek még nem érkeztek meg, ketten próbálták kiszabadítani az autóból a bent rekedt családot, hiszen egy összetört autóban sem a vizsgálatokat, sem az újraélesztést nem lehetséges elvégezni. Ekkor tudatosult bennük: két ember nem elegendő egy mentéshez.

Azt vallja, a kezdeti szakaszban kellenek a segítő kezek, szükség van akár 4-5 emberre is, akár a társzervezetek közreműködésére. Amikor a beteg állapotát stabilizálják, akkor már ketten is elegendőek. Helmeczi József szerint az értelmetlen halál az, ami a leginkább felkavaró: azok a közlekedési balesetek, amelyek elkerülhetőek lettek volna. Mégis, az ápolónak ezen tovább kell lépnie, hogy végezni tudja a munkáját. Úgy véli, az esetekből tanulni kell, és minden alkalommal a korábbi tapasztalatokkal felvértezve újra és újra helytállni.

Nemrég elismerő oklevelet vehetett át a Vármegyeházán (a képen Korcsmáros Ferenc regionális igazgatóval)

Forrás: Czinege Melinda

Jó mentős holtig tanul

Márpedig tanulnivaló mindig akad. Éppen ezért hisz abban, hogy egy mentősnek folyamatosan szükséges képeznie magát, követni kell a protokollelemek változását, és készen állni minden váratlan szituációra. Az életmentésben nincs újrapróbálkozás.

Ahogy a régi mentők is mondták, a beteg nem egy munkadarab, amit eldobhatunk, ha nem sikerült. A hiba esélyét ezrelékekre kell leszorítani. Éppen ezért, a fiatalok számára, akik mentősök akarnak lenni, azt tanácsolja, a legfontosabb dolog a szakma iránti alázat és, ami talán ennél is hangsúlyosabb: az érdeklődés.

Mentőápolónak lenni hatalmas felelősség, hiszen gyakran azonnal döntéseket kell hozni. A gyógyítás és a rehabilitálás nem a mentők dolga, arra megvannak a megfelelő osztályok. A mentőszolgálat fő profilja az életveszély elhárítása és az emberek megmentése, vallja Helmeczi József. Rámutatott, egyes országokkal ellentétben, ahol a sérültet beteszik a mentőautóba, és a kórházba rohannak vele, a magyar mentőszolgálat a beteg stabilizálását végzi el a helyszínen, és már így adja át az őt fogadó intézménynek.

A körülmények áldozatai

Terepen nem igazán adottak az intenzív osztályokra jellemző feltételek, de még sokszor az sem, hogy a beteg minden oldalról körbejárható legyen. Amikor bejutnak egy lakásba, gyakran bútorok akadályozzák őket, hogy hozzáférjenek a beteghez. De az is többször előfordult már, hogy állatokkal kell megküzdeniük.

Megesett, hogy a házőrző kutyák csaholtak a kerítésnél, miközben a gazdájuk stroke-ot kapott a kert végében, de olyan is történt, hogy éppen vénát szúrtak a lakásban, amikor a hátukra ugrott egy felzaklatott macska. A mentőknek a riasztás során gyakran nemcsak az életmentésre kell figyelniük, hanem a külső tényezőkre is reagálniuk kell.

A felelősség mellett azonban a szakma egyfajta szabadsággal is jár, Helmeczi József a változatos mentős munkát nem cserélné el monoton állásra. Folyamatosan új helyzetekkel, helyszínekkel és emberekkel találkozni, ez tartja lendületben. Repülőgép-szerelőként talán nem tapasztalt volna ennyit. Mi pedig hálásak lehetünk ezernyi megmentett emberrel együtt, hogy az Országos Mentőszolgálatot választotta.

Hajnal László