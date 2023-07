Más arcát mutatja az iskola

A tájékoztató végén a gyermek szórakoztató térré változott iskolaudvaron szívtuk magunkba a régvolt vakációk felszabadult tábori hangulatát fotós kollégámmal. A tízéves Venter Arnolddal a célba dobó játék közelében találkoztunk, ő ennek az intézménynek a diákja, bár most egészen más arcát mutatja az iskola, mint a tanév idején. Második alkalommal vesz részt ilyen „táborban”, hétéves húga most először. Ezúttal több héten át itt töltik a nappalokat. Az ugrálóvár mindkettőjük kedvence és a táncos Aqua Manó Partyt is nagyon várták. Nem csodálkozom, amikor kiderül, Arnold a testnevelés órákat kedveli leginkább. Elárulta, év közben judozni jár és ebben a sportágban szeretne eredményeket elérni.

Elbúcsúztunk, hogy szaladhasson a közben megkezdett édes illatú füssttel és buborékokkal gazdagított gyerekbuliba. A jelek szerint, élménygazdag hetek előtt állnak a résztvevők.

HaBe