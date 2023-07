Jaj, úgy élvezem én a strandot – legalábbis élvezném, de ezúttal fürdőruha és törölköző helyett csak kérdésekkel érkeztem meg a berettyóújfalui Bihari Termálliget Strand és Termálfürdőbe a fotóriporter kollégámmal együtt. A bihari térség legnagyobb városának vadonatúj fürdője előtt június elsején vágták el a nemzetiszín szalagot. A három és félmilliárd forintból fejlesztett komplexumban immár a fedett uszodai szolgáltatást kiegészítve vízi gyógyterápiás, egészségmegőrző- és fejlesztő, továbbá az év teljes időszakában szabadidős szórakozást, kikapcsolódást nyújtó teljes körű szolgáltatás vehető igénybe.

A helyszínen Zámbori Péter, a Herpály-Team Kft. ügyvezető igazgatója volt a kalauzunk, aki elmondta, hogy a beruházással érintett új részleget, a földszinti úszómedencéket főként sportolók veszik igénybe. A tapasztatok alapján úgy tűnik, a strandszezonban a fürdőzők inkább a szabad levegőn időznek, a fedett fürdőben lévő szolgáltatásokat vagy az elviselhetetlen kánikulában, vagy a borult időben választják. Az ügyvezető igazgató szerint a belső részlegek kihasználtsága akkor érik be igazán, ha elindulhat az iskolai úszásoktatás, illetve az újonnan kialakított gyógyászati részleg az emeleti részen.

A fürdőkomplexumba belépve mi is láthattuk, hogy a több mint 10 méterrel kibővített medencetérben lévő úszómedence vizét előszeretettel szelik a kiváló úszók. A termálmedence szomszédságában lévő, kisebb vízmélységű úszómedencében pedig a nyári úszásoktatásban résztvevő gyerekek gyakoroltak. Hadházi Bence a kedvünkért néhány pillanatra kiült a medence szélére, és elmondta, hogy neki nagyon tetszik az új strand. – Szeretek ide járni, és Zoli bácsihoz úszás órára. Azért szeretnék megtanulni jól úszni, hogy biztonságban érezzem magam. A mélyvízbe is be merek már menni, sokat járunk a nyáron strandra anyáékkal – mondta el gyorsan, és már ugrott is vissza a hűsítő vízbe.

Jó időben inkább a kinti a menő

A Bihari Termálliget Strand és Termálfürdő szolgáltatásait ottjártunkkor is sokan kihasználták, a legtöbben a szabadtéri medencékben fürdőztek, vagy éppen napoztak a pálmafákkal díszített zöld területen. Az ügyvezető igazgató tájékoztatott: szezonban napi több mint ezer vendég fordul meg a fürdőben, sokan az országhatáron túlról, főként Románia területéről érkeznek.

A strandolók szívesen pózoltak egyet a fotóriporterünknek, láthatóan jól érezték magukat, igazán ki tudtak kapcsolódni a családias környezetben. Szabó Tamás Derecskéről utazott Berettyóújfaluba a lányaival, Csengével és Jankával. Azt mondta, ha tehetik és jó idő van, akkor itt strandolnak. A nyári szünetet kihasználják, a gyerekei kifejezetten élvezik a fürdőt.

Megtudtuk, hogy az igazán kitartóak az egész napot a strandolásnak szánják, és reggeltől estig pancsolnak a vízben a gyerekeikkel. Találkoztunk olyannal, aki Nagykerekiből, és olyannal is, aki Biharkeresztesről érkezett a berettyóújfalui strandra. Azt mondták, mivel a településükhöz ez a legközelebbi fürdő, ezért ide járnak. De nem csak távolabbról érkezők, helyi lakosok is szívesen kihasználják a itteni szolgáltatásokat. Gyakorlatilag a strand szomszédságában lakik Horváthné Vágó Noémi és Kádár-Horváth Mónika, ők a gyerekeik miatt váltottak jegyet a fürdőbe. Mint elmondták, szívesen elidőznek itt, szerintük igazán jó hangulatú ez a fürdő.

Továbbgondolták a fejlesztési lehetőségeket

A fejlesztések sora nem áll meg az új strandrész átadásával, tudtuk meg a területet körbejárva Zámbori Péter ügyvezető igazgatótól. Elmondta: jelenleg mezítlábas sétányt építenek, a továbbiakban pedig kempinggel és apartmanokkal bővítenék a helyszínt.

A fürdő túloldalán, az árnyas fák alatt kialakítunk egy lakókocsis kempinget, a tervek szerint 30-33 lakókocsiegységet telepítünk. A cégünk kezeli a helyi piac fejlesztését is, melyre szintén turisztikai attrakcióként tekintünk. Az ide érkező turistákat vásárlási lehetőség, fürdő és gyógyászati szolgáltatások, továbbá szálláshely várja majd a jövőben. A fürdő területén mindezen felül faházakat is telepítenénk, a tervek szerint oda, ahol most a röplabdapálya található

– sorolta a jövőbeli elképzeléseket az ügyvezető igazgató.

A berettyóújfalui fürdőkomplexum július utolsó hétvégéjén különleges élménnyel várja majd a látogatókat, az intézmény ugyanis csatlakozott a Standok Éjszakája országos rendezvényhez. Nem is volt kérdés a vezetőség számára a döntés, hiszen tavaly is óriási sikert aratott a hosszított nyitvatartással ünnepelt este. Idén július 29-én habpartival, DJ-vel és nyereményjátékokkal várják a látogatókat, akik, ha bírják, akár másnap éjjel két óráig is bulizhatnak majd a strandon.

