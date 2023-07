A mindennapjaikat, hiába az eltelt évek, ma is aktívan töltik, a kertet maguk gondozzák, a háztartást közösen vezetik. Szerelmük betonbiztos alapja a 61. éve kitartó házasságuk. Megismerkedésük – mondhatni – egyszerű történet, melyet most is örömmel elevenítettek fel.