Immár harmadik alkalommal hirdette meg Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Zenei Támogatási Program pályázatot fiatal, amatőr könnyűzenészek részére. A pályázat célja, hogy a meglévő országos támogatási rendszereket kiegészítve, azok hiányterületeit figyelembe véve anyagi segítséget nyújtson a kezdő, tehetséges zenészeknek Debrecenben. A pályázat eredményét a Rocksuli tanévzáró koncertjét megelőzően a Víztoronykertben ismertették június 24-én.

Puskás István alpolgármester kiemelte, három éve indult útjára a könnyűzenei program Debrecenben. Mint mondta, ennek részeként idén márciusban második alkalommal rendezték meg a Made in Debrecen Fesztivált, amely több ezer látogatót vonzott, és az egész várost megmozgatta. Ehhez kapcsolódva megjegyezte, hogy a könnyűzenei program része a Zenedoboz pályázat is, amely tovább folytatódott, ezúttal a Tóth Árpád Gimnázium diákjai vették birtokba egy tanév erejéig, az iskola formációi pedig a Made in Debrecen Fesztiválon is bemutatkoztak.

Elárulta, a következő tanévben a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium tanulóihoz kerül a Zenedoboz. A Zenei Támogatási Program pályázatról szólva elmondta, hogy idén két kategóriákban lehetett pályázni (könnyűzenei hangfelvételek készítésének és megjelentetésének-, valamint könnyűzenei videoklipek készítésének és megjelentetésének támogatása.) A felhívásra összesen 42 darab pályázat érkezett, amelyből 10 zenekar és szólista kap anyagi támogatást.

A Zenei Támogatási Program a jövőben tovább folytatódik, ezzel is segítve a debreceni könnyűzenei életet.

A pályázat nyertesei: Könnyűzenei hangfelvételek készítésének és megjelentetésének támogatása: Neonhal

KORI

BAD HABIT

Necropsia

VAN zenekar Könnyűzenei videoklipek készítésének és megjelentetésének támogatása: Heavy Brains

Crams

Árnyéknyúl

Szilu

Blues from Hell

Forrás: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata