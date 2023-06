Egyeztetésen járt a debreceni Extrémsport Parknál Széles Diána kedd délután - derült ki az alpolgármester közösségi oldalán megosztott bejegyzésből. Mint írta, a megbeszélés után beugrott Toszyhoz is, a nehéz körülmények közül jövő debreceni sráchoz is, aki már két bisztrót is üzemeltet a cívisvárosban.