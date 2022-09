Négyévesen lemondtak róla a szülei, és nevelőszülőkhöz került. Már egészen fiatalon dolgozni kezdett, mára pedig megnyithatta első, barátjával közösen vitt pizzázóját Rostás László, vagy ahogy a TikTokon ismertté vált, Toszy. A mögötte álló rögös útról a Haonnak mesélt.

Toszyt új helyén látogattuk meg, ahol készségesen, a rá jellemző mosollyal fogadott bennünket. Mint mondta, az egyik barátja, egyben üzlettársa, Jankuly Ádám talált rá a helyre, ahol eredetileg egy gyrosozót akartak csinálni, végül azonban – bizonyos nehézségek miatt – pizzériát nyitottak. Csak saját receptekkel dolgoznak, a tésztát is maga készíti, folyamatosan új ízekkel, textúrákkal próbálkozva. A visszajelzések és az eladott pizzák száma alapján sikerrel, hiszen szó szerint zabálják az emberek az ételeit.

Forrás: Kiss Annamarie

Nehéz kezdet

Nem voltak azonban mindig ilyen kisimultak a dolgok a most 24 éves srác körül. Mint mondta, már egészen fiatalon munkába kellett állnia, egy moziban, illetve kőművessegédként dolgozott. A vér szerinti szülei elhagyták őt, és – miként fogalmazott – inkább az alkoholt választották.

– Ittak mindig, nem foglalkoztak velem. Most lehet, hogy valahol börtönben vannak, nem tudok róluk semmit. Őszintén szólva, nem is érdekel a sorsuk. Régen, amikor kötelező látogatásra kellett volna mennünk, én mindig megjelentem, de ők sosem jöttek el. Pontosan miattuk, az ő hozzáállásuk miatt akarok a szöges ellentétükké válni. Nem iszom, ám dolgozom ezerrel, megyek előre. Akadtak már akadályok, és választhattam volna sokszor a könnyű pénzt is, ám végül kitartottam, és most egy saját helyet vezethetünk, a barátommal közösen. Én tényleg tudom, honnan jöttem. Ez nem a rapszámokból, filmekből ismert szöveg, pontos címet is tudnék mondani. Ha egyszer sikerül véghez vinnem a terveimet, és példaképpé válhatok a fiatalok számára, visszamegyek arra a helyre, és megmutatom az ottani kissrácoknak, mi az én utam, és hogy miért érdemes a munkát választani. A párom is büszke rám, szeretném a közös életünkhöz kialakítani a megfelelő körülményeket, például egy saját ház megvételével. Ő megérti ezt, látja rajtam, hogy nap mint nap azért gyűjtögetek, hogy elérjek valamit. Ha kell, 10 évre előre tervezek, ki akarok tűnni a többiek közül – emelte ki.

Forrás: Kiss Annamarie

Toszy anno 17–18 éves korában, friss pincérvizsgával a zsebében vágott bele a vendéglátózásba. – Hét évvel ezelőtt elindultam Siófokra egy táskával, és mindenhova beadtam az önéletrajzomat, hátha felvesznek. Végül az egyik vendéglátó-ipari egység munkát kínált nekem, azóta ebben a szakmában dolgozom. Szóba jött külföld is, de nem akarok elmenni innen, az a célom, hogy Debrecen bármelyik részén ismerjék a nevemet, és térjenek be hozzám egy jót enni – mondta.

Egyre nagyobb a tábor

Még az egyik debreceni kebabosnál töltött időszaka alatt kezdett bele a TikTok-videók készítésébe, azóta olyan nézettséget produkál, hogy gyakorlatilag saját rajongótábora lett.

– Viccből kezdtem el a videózást, de egyre több emberhez jutottam el végül. Vannak, akik Szlovákiából, Romániából is eljöttek, hogy beszélgessünk egyet. Akadt, aki gyermeknapra azt kérte, hogy találkozhasson velem – hangsúlyozta Rostás László, aki – véleménye szerint – épp az ilyen beszélgetésekből táplálkozik, ezek tartják ébren egy 18–20 órás munkanap során.

Forrás: Kiss Annamarie

A követők közül sokan támogatásukkal is bombázták a fiatal srácot. – Van, aki 10 millió forintot akart adni segítségként, de nem fogadtam el. Befektetési céllal is sokan kerestek, őket is visszautasítottam udvariasan. Most azonban egy ismerősömtől kaptam két büfékocsit, amiket szeretnék a pizzéria mellett szépen felépíteni, általuk már 3 helyen árulhatnánk az ételeinket. Nyilván ez még idő és engedélyek kérdése. Helyet kell találnunk hozzá, ezen dolgozom jelenleg. Az egyikből egy igazi kis bisztrót alakítanék ki, gyrosszal, hamburgerrel. A guruló verzió pedig fesztiválokra lenne alkalmas – mondta.

Tervből nincs hiány

Toszy fiatal kora óta táncol, a vendéglátás mellett ez a másik szerelme. Jelenleg is táncot oktat szalagtűzős osztályoknak.

– Hét–nyolc évesen, egy böszörményi tánccsapatban kezdtem, majd Debrecenben versenyt nyertem, és a szervezők (Debreceni Freestyle Dance Club) át is hívtak magukhoz, ahol onnantól fogva tevékenykedtem. Sosem fogom feladni a táncot, amint elértem egy szintet az üzletben, és látom, hogy minden jól működik, az összegyűjtött pénzből saját tánctermet és csapatot alapítanék – fogalmazott.

Forrás: Kiss Annamarie

Addig pedig maradnak az ételek és a speciális, rá jellemző vendéglátás. – Csak olyan helyek vannak Debrecenben, ahol leülsz, elolvasod az étlapot, kérsz valamit és vársz. Nálam ezzel szemben már az étlap maga olyan beszédes, hogy szinte azonnal társalgásba elegyedünk, ha rendelnél. Úgy vélem, a kommunikáció a legfontosabb a vendéglátásban. Ha én épp sietek, úgymond beszél veled az étlapom. Majd, mialatt készítem az ételt, tudunk egy 5–10 percet társalogni, és ha szereztem neked egy-egy boldog pillanatot, máris megérte betérned hozzám. Én ebben hiszek! – összegezte Rostás László Toszy.

