Pisztolylövészetben, férfi kategóriában, egyéniben és csapatban is a Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár katonái hozták el az aranyat az idei honvédségi szintű lőbajnokságról, számolt be a dandár Facebook-oldala. A Varga Gábor őrnagy, Fenyves József százados, Galambos Péter százados és Kiss-Varga Gábor zászlós alkotta csapat most is bravúrosan szerepelt, Fenyves százados pedig egyéniben is ismét bizonyított – tették hozzá.