„Úristen, nézze, nagyon fáj, segítsen! Nagyon fáj, nagyon fáj!” – szerencsére nem igazi sérült kiáltozott folytonosan így május 31-én délelőtt, hanem a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Vármegyei Szervezete elsősegélynyújtó versenyén az egyik imitátor lány, hogy minél jobban zavarba hozza a versenyzőket.

Az idén immáron 51. alkalommal hirdette meg a Magyar Vöröskereszt az elsősegélynyújtó versenyt. Vármegyénk döntőjében általános, középiskolás csapatok és egy felnőtt csapat adott számot tudásáról a katasztrófavédelmi szövetség hajdúszoboszlói bázisán.

Négy kárhelyen, azaz baleseti helyszínen kellett a gyakorlati tudásukat bizonyítani a versenyzőknek, ezen túlmenően számot adni elméleti tudásukról, nem utolsósorban pedig a Vöröskereszttel kapcsolatos ismereteikről, mely utóbbit külön értékelték a szervezők.

– Mindenképpen tiszteletet követelő az 51. szám, mely azt mutatja, hogy szükség van az ilyen versenyekre és van érdeklődés, vannak olyan fiatalok és kevésbé fiatalok, akik részt akarnak ezen venni, akik érzik az elsősegélynyújtás fontosságát. Szerencsére manapság egyre többet hallani a médiában, milyen fontos az elsősegélynyújtás, hogy baj esetén mennyire fontosak az első percek történései. Az ember élete múlhat azon, hogy megfelelő, hozzáértő segítséget kap-e a bajban a lehető legrövidebb időn belül vagy az ellátásnak megfelelően mindaddig, amíg a mentősök vagy az orvosok megérkeznek, és tudják folytatni ezt az akár életmentő munkát – erre hívta fel a figyelmet megnyitó beszédében Nyéki István, a vármegyei vezetőség tagja, a hajdúszoboszlói területi szervezet elnöke.

Forrás: Tiba Irma-archív

A vöröskereszt mozgalom létrejöttének előzményeiről szólt Oláh Miklós, a megyei szervezet alelnöke, emlékeztetve, amikor a háborúban az emberek segítségnyújtásában nem az számított, hogy ki, melyik oldalon állt. Kovács Dávid, a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóságának munkatársa, elsősegélynyújtás szakmai vezető is megtisztelte jelenlétével a hajdú-bihar vármegyei versenyt. Azt hangsúlyozta, az ilyen versenyeknek nem elsősorban ezek a felkészült résztvevők a nyertesei, hanem azok, akikhez majd oda mernek lépni, és segítséget nyújtanak a valós életben. Kifejezte abbéli reményét is, lesznek olyanok közöttük, akik az egészségügyet támogatják majd életpálya-választásukkal. Ehhez kapcsolódott a zsűri elnöke, dr. Korcsmáros Ferenc gondolatsora. Az Országos Mentőszolgálat Észak-alföldi Régió regionális igazgatója azt is elmondta: a magam nevében hadd nyilvánítsak mindenkit győztesnek, mert megnyertétek azt a tudást, amivel tényleg tudtok segíteni a bajba jutott embertársainkon. Nyerhetnek ezzel a társadalom tagjai, az egészségügy, és remélem, a mentőszolgálat keretei között is köszönthetünk majd benneteket.

Forrás: Tiba Irma-archív

Extrém feladatok vártak a versenyzőkre

Nem akármilyen feladatsort állított össze a megyei vetélkedésre Zákány Katalin, a megyei vöröskereszt elsősegélynyújtás-vizsgaszervező koordinátora a megyei elsősegélynyújtó versenyre. Fontosnak tartja, hogy mindenképp gondolkodni kelljen a csapattagoknak, összedolgozniuk, kommunikálniuk egymással. Emellett: „mindig belecsempészek aktualitásokat is” – hangsúlyozta. Az egyik kárhelyen rolleres fiúk versenyeztek, akik összekoccantak, csak egyikükön volt védősisak. Egyre többször fordulnak elő hasonló balesetek. Egy másik gyakorlati állomáson egy turista járta az erdőt, és hajléktalanokkal találkozott, akik hallucináltak is, kiderült, hogy mérgező gombát ettek. Egy helyen kutyaharapás áldozataival kellett törődniük a versenyzőknek.

A legkeményebb helyzet az első állomáson várta a csapatokat, a takarítónők nem voltak tisztában a vegyszerek megfelelő alkalmazásával, emiatt kiránduló fiatalok szenvedtek súlyos sérüléseket, sőt egyikük légzése is leállt. Volt itt tehát klinikai halál állapotában lévő – bábu, súlyos méhcsípésesek és mindenféle más sérültek imitátorok szerepvállalásának köszönhetően.

Forrás: Tiba Irma-archív

Hajdúszoboszlói győzelem is született

A hajdúszoboszlói Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola csapata nemcsak a területi versenyt vette komolyan, lelkes biológia szakos tanárnőjük, Szemán Zsuzsa segítségével heti 4-5 órában készültek, hogy a legjobb formájukat hozzák a megyei versenyen. Ők az elsők között oldották meg az elméleti feladatokat. A szakmai totón mindössze 3 pontot vesztettek. – Kicsit könnyebbet vártunk a városi verseny totójához képest, de szerintem így is jól megoldottuk – mondta a totó befejezése után Tóth Petra csapatkapitány. Arra a kérdésre, miért tartják fontosnak az elsősegély-nyújtási ismeretek kellő elsajátítását, kifejtette: nagyon fontos, hogy ha az utcán meglátunk egy sérültet, vagy csak valaki ott fekszik, akkor merjünk odamenni, megszólítani, mert sokan elmennek az ilyenek mellett, és emiatt van rengeteg haláleset. Úgyhogy ebből tanulnia kell az embernek.

A verseny eredményhirdetésén különdíjazták a vöröskereszt totó legjobbjait. Maximális pontszámot értek el az általános iskolások között a hajdúböszörményi tanulók, a középiskolásoknál pedig a berettyóújfalui gimnazisták. A megyei verseny három kategóriájának győztesei képviselik Hajdú-Bihar vármegyét az őszi országos döntőben.