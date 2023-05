Huszadik alkalommal rendezi meg az Országos Boncmesteri és Asszisztesi Találkozót a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház Patológiai Osztálya május első hétvégéjén. A kétnapos rendezvényen délelőttönként előadásokkal, míg este állófogadással várják a résztvevőket. A találkozón egyrészt szűkebb szakmai, valamint általános egészségügyi, orvostani és biológiai információkat osztanak meg egymással a megjelentek. De ugyanígy fontos része a programnak a könnyed, kötetlen beszélgetés.

A legtöbb szakmával ellentétben ugyanis a patológia, a citológia és a boncterem nem bővelkedik a családi vacsoraasztal mellé illő témákban.

A Boncmesteri Találkozó 2001 óra létezik, több céllal indult. Egyrészt egy pontszerző továbbképzési lehetőség boncmesterek és asszisztensek számára, másrészt egy remek alkalom, hogy a különböző vármegyékben élő kollégák találkozzanak

– mondta a Haonnak dr. Dombi Imre, a szervezőbizottság elnöke.

Dombi Imre, a szervezőbizottság elnöke

Forrás: molnár Péter

A berettyóújfalui kórház Patológia Osztályának vezető főorvosa ismertette a felhozatalt. A kezdetek óta mindegyik találkozón előad Turzó Csaba, a Debreceni Egyetem igazságügyi orvosszakértője, aki a halottvizsgálatról és a halottvizsgálati bizonyítvány magyarországi történetéről fog beszélni. A visszatérő vendégek közé tartozik Kovács Lajos nyugalmazott rendőrezredes is. A címzetes egyetemi docens előadása az egyik legizgalmasabb programnak ígérkezik, mely arról fog szólni, hogyan lehet egy gyilkosságot bizonyítani holttest nélkül. Hasonlóképpen lebilincselő előadással készül Abonyi Tamás, a Nébih Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság tudományos tanácsadója is. Jelen lesz Vass László, akit a citológia nagy professzoraként ismernek, Lencse Zsófia biológus pedig arról fog beszélni, hogy állították a bűnüldözés szolgálatába a genetikai vizsgálatokat. Glasz Tibor a Magyar Patológusok Társaságának az elnöke az elmúlt évben bejárta az ország valamennyi bonctermét, az itt szerzett tapasztalatait osztja meg a hallgatósággal.

A találkozót már csak annál is inkább nagy várakozás övezi, mivel 2020-ban a Covid miatt elhalasztották, a vírushelyzet bizonytalanságára nem építhettek a hosszadalmas szervezéssel. Az online konferenciás modell sosem volt opció, a Boncmesteri Találkozó alapja ugyanis a jelenlét, a személyes találkozás.

Dombi Imrétől megtudtuk, a jubileumi rendezvényre több mint száz szakmabeli regisztrált, ami figyelemre méltó ahhoz képest, hogy kis szakmaterületről van szó.

A főorvos elmondta, a jövőben bővíteni szeretnék a portfóliót, így a 3D-s nyomtatás orvostudományi felhasználásával, őssejtkutatással kapcsolatos előadásokat is szerveznek majd. Emellett tervben van, hogy jogi végzettségű szakembereket hívjanak meg, akik alapfogalmakat tennének helyre: például, hogy mi a különbség a gázolás és az elütés, vagy a gyilkosság és a halált okozó testi sértés között. Könnyedebb előadások is szerepelnek a kínálatban, így a művészet – például szobrászat és irodalom – és az orvostudomány kapcsolatát is megragadnák.

