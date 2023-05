A nyíracsádi iskola földszinti könyvtára sokféle kulturális és egyéb eseménynek adott már otthont, de a sok ezer könyv nemigen fogadott még „alvó vendégeket”. Május végén ez is megtörtént. A debreceni Szent Efrém Görögkatolikus Általános Iskola egyik hetedik osztálya ugyanis egy egész hetet töltött a nyíracsádi Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskolában, ahol egy pályázati támogatásból megvalósított erdei iskolai programon vettek részt a diákok.

Matracokon, hálózsákokban aludtak, akárcsak egy kempingben, a lányok Szabó Ildikó tanárnővel a könyvtárat, a fiúk Rinyu Péter osztályfőnökkel a „kis tornatermet” vették birtokba.

A gyerekek szerint jó buli volt. Akadt, akinek nem volt ismeretlen a tábori életforma, és voltak, akik életükben először próbálták ki, milyen érzés hálózsákban aludni.

Ismerkedtek az erdő élővilágával

Az erdei iskolai program gerincét Bodnárné Nyíri Andrea, a Hajdúdorogi Főegyházmegye tanügyigazgatási munkatársa, valamint Garda László helyi intézményvezető állította össze, Bogdán Krisztina pedagógus pedig a részleteket dolgozta ki. Napközben a tanterem helyett az erdei iskola programjain vettek részt a diákok, ahol sportoltak, játszottak, szórakoztak, és persze tanultak is. A programokat Szabó Ildikó és Rinyu Péter pedagógus vezette a hét folyamán. A falu határában lévő szabadidőparkban akadályversenyen vettek részt, ahol szinte valamennyi természettudományos tantárgyat érintettek a feladatok. Az erdőben gyűjtött természetes anyagokból másnap valóságos kis birodalmat építettek egy terepasztalon, ahol dombok, várak, kilátó, de még patak is helyet kapott a gyermekek kreativitásának és fantáziájának köszönhetően.

Színes volt a programpaletta

Fakorongra házi áldást festettek a gyerekek, ellátogattak a templomokba, a Pusztatemplomhoz, lenyűgözte őket a helyi erdészház, de nagyon élvezték az íjászkodást és a lovaglást is a Koleszár családnál. Az estéket sportolással, udvari játékokkal töltötték, de lefekvés előtt azért előkerültek a mobiltelefonok is, hogy beszámolhassanak a szülőknek a napi programról. Az utolsó estén táncházban mozgatták meg magukat, és szalonnát is sütöttek.

A búcsúestre még azt az osztálytársukat is kihozták a szülők, aki baleset és persze a gipsz miatt lemaradt az erdei iskola programjairól.

Garda László házigazda intézményvezető beszélt a program céljáról, ami nem más, minthogy a gyerekek felfedezhessék, közvetlen közelből megtapasztalhassák a teremtett világ értékeit, melyről élménynaplók, plakátok és beszámolók formájában emlékeket is készítettek maguknak. A tábor programját a debreceni diákok előtt a helyi Szent Piroska és a nyíradonyi Szent Mihály diákjai is „tesztelték”, és ők is nagyszerűen érezték magukat a hazai terepen.

Kedves Zilahi Enikő