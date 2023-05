Mint arról korábban többször beszámoltunk, május 7-én Téglás térségében, a 100-as vasútvonalon kisiklott egy 35 kocsiból álló tehervonat 9 kocsija. A MÁV Zrt. a helyreállításokat rövid időn belül megkezdte, az utolsó vagont csütörtök kora délután szállították el.

A munkálatok további alakulásáról Hadnagy Attila, a MÁV Zrt. debreceni területi igazgatóságának vezetője sajtótájékoztatón számolt be a helyszínen. Mint elmondta, a következő fázisban a vasúti vágányok helyreállítása következik, a bal és a jobb vágány is mintegy 100-150 méter hosszban teljes egészében megrongálódott. Utóbbinak még mintegy 3 kilométeres szakasza különböző mértékben sérült, ennek teljes helyreállítása is szükségessé vált. A mentés és a helyreállítás költsége az előzetes becslések szerint meghaladja az egymilliárd forintot.

