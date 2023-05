Tirpák Zsolt, a Debreceni Szakképzési Centrum kancellárja kifejtette, hogy az egyik legfontosabb mutatója a szakképző intézménynek az, hogy a végzett diákok milyen arányban tudnak majd elhelyezkedni a saját szakmájukban. – Akkor volt értelme szakmát tanulni, ha az valóban hasznosul – tette hozzá.

A kancellár elmondta, hogy május-június hónapban technikusi és szakképzőiskolai szintű vizsga is zajlani fog a szakképző centrum 11 intézményében, ahol mintegy 2200 diák kezdi meg vizsgáit. Ebből a Beregszászi Pál Technikumban a legmagasabb a vizsgázok száma.

Tirpák Zsolt kancellár

Forrás: Panyiczki-Berényi Viktória

A széles szakmai spektrum nagy számú vizsgázót eredményezett. Megtudtuk azt is, hogy a logisztikai technikus, a vegyésztechnikus, a pénzügyi-számviteli ügyintéző, villanyszerelő és a gépjárműmechatronikai technikus a sláger szakmák. Emellett nagy számban végeznek szakácsok, fodrászok, hegesztők, ácsok és pékek is. A tanulók jelentős része az intézményben szerezte a szakmai gyakorlatát, de nagy számban vettek részt duális képzésben is.

Úgy gondolom, hogy szakmát tanulni nem csak hosszútávon nagy lehetőség, hanem rövidtávon is, hiszen tanulmányai alatt munkabért és ösztöndíjat kaphatnak a fiatalok. A sikeres vizsga után pedig egyszeri, pályakezdési juttatás jár a diákoknak, amelynek mértéke az elért eredménytől függ. A legjobbak akár 302 ezer forintot is kaphatnak

– tájékoztatott Tirpák Zsolt.

A nyelvi képzésre is hangsúlyt fektetnek

A DSZC iskoláiban 18 ágazatban összesen 87 tanulmányi területet hirdettek meg.

Debrecen gazdasági környezete egyre nemzetközibbé válik, ezért a meghirdetett területek mellett gondot fordítottunk arra is, hogy magas szint nyelvi képzés legyen elérhető az iskolákban. Ennek érdekében nyelvi előkészítő osztályokba, illetve kéttannyelvű képzésekre is lehetett jelentkezni

– hangsúlyozta Szilágyi Sándor, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatója, aki hozzátette, hogy több képzésük tematikáját is a Debreceni Egyetemmel közösen dolgozták ki.

Innen egyenes út vezet a felsőoktatásba, és akár 30 kredit is megszerezhető a képzések alatt – emelte ki.

Szilágyi Sándor főigazgató

Forrás: Panyiczki-Berényi Viktória



Az elmúlt időszakokban meghirdetett szakokra 1683 tanulót vettek fel. – Ez növekvő tendenciát jelent, amire szükség is van, hiszen a város intenzív fejlődése egyre több szakembert igényel. A legnagyobb mértékben a Brassai és az Irinyi Technikum tanulói létszáma növekedett. A legnépszerűbb iskolák közé tartozik a Mechwart, a Beregszászi, a Brassai, valamint az Irinyi Technikum, ide jelentkeztek kilencedik osztályba a legtöbben. A gazdaság igényeihez mérten az építőipar, az informatika, a specializált gép- és járműgyártás, vegyipar, gépészet és az elektronika területére jelentkeztek a legtöbben, de a turizmus-vendéglátás ágazat is töretlenül népszerű – fogalmazott a főigazgató.

Panyiczki-Berényi Viktória