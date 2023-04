Jézus Jeruzsálembe való bevonulására emlékezve barkát szenteltek virágvasárnapon a nyíracsádi katolikus templomaiban. A görögkatolikus templomban az evangéliumi szakasz olvasását követően Tóth Elek parókus két tömegre hívta fel a hívek figyelmét. – Jézus bevonulását ujjongva köszöntötte a tömeg virágvasárnapon. Néhány nappal később Jézus kereszttel a vállán vonul ki Jeruzsálemből, ahonnan a tömeg megvetéssel kíséri. Nekünk, keresztényeknek tudnunk kell, hogy melyik tömeghez tartozunk. Ez a hét arról kell, hogy szóljon, hogy kimutassuk szeretetünket Jézus Krisztus iránt, tartsunk ki mellette, hogy megmutathassuk szeretetünket a minket végtelenül szerető Istennek is – hangzottak a parókus szavai. A liturgia után a görögkatolikus hívek otthonukba vitték a szentelt barkát.

A liturgia után a görögkatolikus hívek otthonukba vitték a szentelt barkát

Forrás: Kedves Zilahi Enikő

Végigjárták a keresztutat

A római katolikus templom udvarán Eiben Tamás atya a Lourdes-i barlang előtt szentelte meg a barkát, ami azokat a pálmaágakat jelképezi, amivel Jézust Jeruzsálembe való bevonulásakor köszöntött a nép. A barkaszentelést követően a virágvasárnapi szentmise részeként gyermekek jelenítették meg Jézus keresztútjának állomásait. A stációk alatt Krisztus szenvedése és kereszthalálának története elevenedett meg a gyermekek előadásában: Pilátus halálra ítéli Jézust, aki a vállára veszi a keresztet, majd elesik azzal. Találkozik szent anyjával, Máriával, majd cirenei Simon segít a kereszthordozásban, Veronika pedig kendőt nyújt a szenvedőnek. Jézus másodszor is leroskad, bűnbánatra inti a síró asszonyokat, majd újra elesik. Megfosztják ruháitól, keresztre feszítik és meghal. Mária ölébe veszi szent fiát, és sírba teszik a holttestet. A narrátorok egyszerű, a gyermekek számára is érthető, hétköznapi példákkal vitték közelebb a hívek lelkéhez a keresztúti stációk üzenetét, ami nem más, mint az, hogy nem vagyunk egyedül, hiszen Jézus, Isten fia segít hordozni a mi keresztjeinket is. A keresztúti előadásra Nagy Attiláné hittanár készítette fel a gyerekeket. A szentmisét követően a római katolikus hívek is otthonukba vihették a megszentelt barkaágakat.

Jézus keresztútjának állomásait a gyermekek előadása jelenítette meg a római katolikus hívek előtt a templomban

Forrás: Kedves Zilahi Enikő

Kedves Zilahi Enikő