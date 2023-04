M45 vagy Pleiadok-Fiastyúk nyílthalmaz

Forrás: Hadházi Csaba

Zoltán hozzátette, nem sokan tudják, hogy az Uránusz bolygó felfedezője Sir Frederick William Herschel is zeneszerző volt, és kezdetben zenetanításból élt. Aztán vannak a modern zenei életben is csillagászathoz és kozmikus érzéshez köthető zeneszerzők és műveik, például a Pink Floyd: Dark side of the Moon albuma, vagy Vangelis zenéje, ami a NASA Mars-missziójának a himnusza lett. Továbbá Jean Michel Jarre Oxigene és Equinox albuma is nagy siker volt a csillagászat szerelmesei között. Majd megemlítette a hazai zenekarok közül a Solaris Együttes Marsbéli Krónikák albumát, mely az egész világon keresett a progresszív zene kedvelői közt.

ND