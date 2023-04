A MÁV-val kapcsolatban a keleti országrészre vonatkozóan sötét jövőt vázolt fel Facebook-oldalán Vitézy Dávid volt közlekedésért felelős államtitkár április 21-én.

– Régóta követem a MÁV ügyeit, de ilyet még talán sose láttam: a vasúttársaság nyilvános segélykiáltást fogalmaz meg, a laikus közönség számára is szépen kimunkált, könnyen érthető infografikákon elmagyarázva, hogy évtizedes távlatban nem látott pályaállapot-romlással terveznek a vasúti fővonalakon a következő menetrendi évre (tehát: még nem történt meg, de már tudják előre és ezzel tervezik a jövő évi menetrendet). Ezzel Magyarország kiemelt vasúti fővonalain nőne a menetidő, az ábra szerint többek között Szeged felé 13, Nyíregyháza felé 5, Miskolc felé 7 perccel lassulnának az InterCityk és persze minden más vonat is. Ez azonban azt is jelentené, hogy nem csak ennyit lassulnának a vonatok, hanem a teljes kelet-magyarországi ütemes menetrend összeomlana, a csatlakozási rendszereivel együtt (például a kör-IC nem érne körbe megfelelő menetidőkkel ahhoz, hogy Miskolcon, Debrecenben és Nyíregyházán is kijöjjenek a mai csatlakozásai), tehát ha ez tényleg megtörténik, szinte teljes Kelet-Magyarországon az utasszám visszaesése és az utazási idő növekedése lényegesen nagyobb lesz annál, mint amit önmagában egy 5-13 perc késés okozna. Évtizedek óta sokan dolgozunk az országos ütemes vasúti menetrend létrejöttén, amely mára az utasok széles köre előtt bizonyított. Nem lehet és nem szabad belőle visszalépni. Külön érthetetlen, hogy az elmúlt két évtizedben európai uniós forrásokból teljesen felújított vasútvonalakon is megjelennének a lassújelek, például a Budapest–Debrecen fővonalon. Ahogy a cikkek írják, a MÁV vezetése a tavaly a háború nyomán elszállt energiaárak, idén pedig az új bérletek miatt várható jelentős bevételkiesés miatt eshetett ennyire kétségbe. Csak abban bízhatunk, hogy ez a vészjelzés értő fülekre talál és az igen borús jóslat nem válik valóra – írja a bejegyzésben a közlekedési szakember.

Megkerestük a MÁV-ot

A kontextusából kiragadott dia egy hosszabb, szakmai prezentáció része volt, amelyben több forgatókönyvet vizsgáltak a résztvevők

– válaszolta a MÁV a Cívishír megkeresésére. A hivatkozott ábra történetesen a legvalószínűtlenebb és legborúsabb forgatókönyvet mutatta és nyilván csak a véletlennek köszönhető, hogy épp ez került nyilvánosságra, a kedvezőbb forgatókönyvek nem – közölték. Leírták, a kérdéses ábra arra hívta fel a figyelmet, miért olyan fontosak a folyamatos pályakarbantartó beavatkozások, azok hiányában ugyanis akár ilyen menetidő-hosszabbodások is bekövetkezhetnének a magyar vasúti közlekedésben.

– Ezzel azonban nem számolunk a MÁV-Volán csoportnál, munkatársaink ugyanis a háborús alapanyaghiány és a történelmi mértékű, 150-400 százalékos iparági árdrágulás ellenére is folyamatosan dolgoznak a vonalhálózat karbantartásán.

Nem lesz tehát menetrendi összeomlás. A lassújelek (sebességkorlátozások) egyébként hosszabb-rövidebb időre szóló átmeneti megoldások, amelyeket a közlekedésbiztonság érdekében vezetünk be addig, amíg az adott szakasz tervezett vagy rendkívüli felújítására sor nem kerülhet. A MÁV-Volán csoport – lehetőségeihez mérten – mindig a lehető legtöbb szakaszon és a lehető leggyorsabb igyekszik végrehajtani a karbantartási és felújítási munkákat

– zárták gondolataikat.

Bodó Sándor is válaszolt

Maximálisan tiltakozunk az ellen, hogy a 2023-2024-es vasúti menetrend kialakításakor egyáltalán felvetődik annak lehetősége is, hogy az InterCity-k nem állnak meg Püspökladányban és Hajdúszoboszlón

– reagált Bodó Sándor, a térség országgyűlési képviselője a Vitézy Dávid által a közösségi oldalra posztolt InterCity gyorsításának lehetőségére. – Ezt egyébként már fél évvel ezelőtt elsütötte a MÁV, és február elejétől ismét megállnak az InterCity-k Püspökladányban. Akkor is olyan óriási ellenérzéseket váltott ki belőlünk, itt élőkből, hogy azt nem hagyhatták, és ezt most sem fogjuk hagyni.

Tehát egész konkrétan barátkozzon meg minden döntéshozó azzal, hogy az InterCity továbbra is meg fog állni Püspökladányban és Hajdúszoboszlón. Olyan mértékű a lakossági elszántság, hogy nem akarok fenyegetőzni, se példálózni, de talán egyetlen ügyben sem tapasztaltam még ilyet

– fogalmazott a politikus, hozzáfűzve, hogy Püspökladány egy nagy közlekedési csomópont; továbbá, Arnóth Sándor egykori országgyűlési képviselő annak idején nagyon-nagyon sokat dolgozott az InterCity-k ladányi megállásáért. Tehát ez árulás lenne, hogyha most azt mondanánk, hogy ez ennyi volt. Hajdúszoboszló pedig egy európai fürdőváros, jöjjenek el a döntéshozók, van egy felújított állomás, van egy kiváló kiszolgáló egység, és számos csoport érkezik vonattal.

