December 11-én számos vasútvonalon új menetrendet vezetett be a MÁV-Volán-csoport. A szokásosan december második vasárnapjára időzített menetrendváltást megelőzően nem sokkal megalakult Építési és Közlekedési Minisztérium folyamatosan felülvizsgáltatja a menetrendet a vasúttársasággal, és a gazdaságfejlesztési célokhoz, a társadalmi igényekhez igazítja azokat. Február elejétől a MÁV-START több olyan változást is bevezet, melyek figyelembe veszik a lakossági észrevételeket, valamint néhány vasútvonalon is módosul pár vonat menetrendje.

A decemberi menetrendváltás óta beérkezett utasjelzések, lakossági észrevételek, valamint szakmai döntések alapján a vasúttársaság február 4-től ismét megállítja a Tokaj InterCity-ket Püspökladányban. A megrendelő minisztérium és a vasúttársaság közösen vizsgálja a menetrend további fejlesztési lehetőségeit, melyeket a szokásos évközbeni menetrendmódosítások alkalmával fog életbe léptetni – írja a társaság honlapján.

Budapest―Szolnok―Debrecen vonal

Püspökladányból tavaly több mint 600 ezren utaztak vonattal, közülük több mint 180 ezren az InterCity-ket választották, ezért különösen fontos az utazási igények megbízható és sűrű kiszolgálása. A lakossági észrevételeket figyelembe véve február 4-től mindkét irányban ismét megállnak Püspökladányban a Tokaj InterCity-k. (580, 582, 560, 562, 564, 566, 568, 586, 650, 652, 654, 656, 658, 688, 588 számú vonatok).

A plusz megállások miatt a Tokaj IC-k menetrendje Hajdúszoboszló és Debrecen között kis mértékben módosul, a debreceni tartózkodási idő 1 perccel csökken.

A megállások bővülésével Püspökladányban visszaáll az óránkénti IC-közlekedés. A reggeli és délutáni csúcsidőben 20 percenként indulnak járatok Debrecen és Püspökladány között. Nem feláras vonatként a Debrecen és Budapest között óránként járó Civis InterRégiókat választhatják az utasok, illetve a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban Püspökladány és Debrecen között több személyvonat is közlekedik. Az InterCity-ken kívül a főváros és Püspökladány között a Hargita és Corona InterCity-vel, valamint a Transilvania-Szamos és Hortobágy EuroCity-vel is utazhatnak utasaink.

A február elején módosuló vasúti menetrendekről, valamint a korábbi változásokról részletes tájékoztatás érhető el a www.mav.hu/ujmenetrend oldalon, a MÁV honlapján pedig a Belföldi utazás / Menetrendek / Közforgalmú menetrendek menüpontban.