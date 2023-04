Sok víz ugyan nincs a tározóban, de már ennek is örülni lehet, hiszen ez is jóval több, mint egy évvel ezelőtt, vagy akár 2015-ben, amikor teljesen kiszáradt. Reménykedhetünk benne, hogy ez az állapot a későbbiekben is megmarad, sőt tovább duzzad a vízmennyiség. Ráadásul a Civaqua-program is bizakodásra adhat okot.