– Az újonnan létrehozott, egységes szakmai elvek és protokollok szerint működő szervezeti egység lehetőséget ad arra, hogy az ortopédiai és traumatológiai szakterület eddigi kiemelkedő eredményeire alapozva, további folyamatos orvosszakmai fejlesztések valósulhassanak meg Klinikai Központunkban. Az integrált klinika létrehozásával azt a reményünket és elvárásunkat is megfogalmazzuk, hogy az ortopédiai és traumatológiai szakterület rövid időn belül nem csupán hazai, hanem európai dimenzióban is vezető betegellátó intézménnyé válik. A klinikai betegellátással összefüggésben az oktatói- és kutatói tevékenység töretlen fejlesztése is kiemelt célunk, melyhez az integráció biztos alapot szolgáltat fogalmazta meg köszöntő beszédében Szabó Zoltán professzor, a Klinikai Központ elnöke.

Az Európai Unióhoz történő csatlakozással gyakorlatilag egy időben az addig külön szakmaként oktatott és működő ortopédia és traumatológia az uniós trendeknek megfelelően 2004-ben egyesült, bevezették a közös szakvizsgát - írja az unideb.hu.

– Tekintettel a két szakmának a mozgásszervek betegségeinek és sérüléseinek ellátásában mutatkozó átfedéseire, egymást támogató és kiegészítő lehetőséget jelent az intézményi szintű összevonás. Látni kell azonban, hogy a traumatológia a mozgásszervi sérülések ellátásán kívül első körben minden egyéb sérülés ellátásával is kell, hogy foglalkozzunk – ismertette Csernátony Zoltán klinikaigazgató.

A Klinikai Központ Kenézy Gyula Campusán működő új klinika vezetői csütörtökön Szabó Zoltán professzortól, a Klinikai Központ elnökétől vették át megbízásukat

Az Ortopédiai Klinika regionális centrumként a gyermek- és felnőttkori ortopédiai ellátás közel teljes körét nyújtja. Napjainkra a gyermekortopédiai műtétek visszaszorultak, köszönhetően a hatékony korai szűrővizsgálatoknak és konzervatív kezeléseknek. A felnőttkori ortopédiai műtétek számottevő része pedig az egynapos sebészet keretében elvégezhető. Az ortopédia nagy műtéteit a nemzetközi trendeknek megfelelően zömében a nagyízületi (csípő-, térd- és váll-) protézisműtétek adják.

– Ezek a műtétek egyre bonyolultabb mozgásszervi problémák megoldását teszik lehetővé, olyanokét is, amelyekre néhány évtizeddel ezelőtt még gondolni sem lehetett. Ez nagyrészt a háttéripar és a sebészet rohamos fejlődésének köszönhető. Az ezek révén elérhető egészségnyereség össztársadalmi szinten számottevő. Hasonló okokból a traumatológia lehetőségei is sokat fejlődtek. Mindezek alapján sokat várunk a szakmai egyesüléstől. Az integrációnak köszönhetően az eddiginél szorosabb együttműködésben dolgozhatunk, ami mindkét szakma számára gyümölcsöző lehet – emelte ki Csernátony Zoltán professzor.

Az Ortopédiai és Traumatológiai Klinika május elsejétől a Klinikai Központ Kenézy Gyula Campusán a progresszivitás legmagasabb szintjén látja el feladatát, s nem csupán vármegyei, hanem regionális betegellátási szerepkört képvisel.

Csernátony Zoltán professzor, a klinika igazgatója, Urbán Ferenc, a traumatológia és kézsebészet szakmai koordinátora, Karácsonyi Zoltán, ortopédiai szakmai koordinátor, Pataki Éva klinikai vezető ápoló és Szabó Szilvia, traumatológia és kézsebészet ápolásszakmai koordinátor Szabó Zoltán professzortól, a Klinikai Központ elnökétől vette át megbízólevelét csütörtökön az Elnöki Hivatalban.